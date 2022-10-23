«Саша, текай быстрее!» Появилось новое видео падения Су-34 возле жилого дома в Ейске

Автомобильный регистратор снял момент крушения Су-34 в Ейске. Видео опубликовали «Известия».

Напомним, катастрофа произошла 17 октября. На новых кадрах видно, как военный самолёт теряет высоту и падает во дворе многоэтажки.

«Саша, текай быстрее! Саша, бегом! Люди, люди, не сбей никого!» — говорит взволнованная женщина водителю на видео.

После падения Су-34 в доме возник пожар, который практически полностью уничтожил одну секцию. По последним данным, погибли 15 человек, более 20 госпитализировали. Власти Краснодарского края пообещали выплатить по 1 млн рублей семьям погибших, по 400 тысяч — получившим травмы средней и тяжелой степени тяжести, по 100 тысяч — на каждого члена семьи за потерю имущества. Повреждённый дом планируют восстановить к маю 2023 года.

Вечером 23 октября ещё одна авиакатастрофа произошла в Иркутске — истребитель Су-30 упал на двухэтажный жилой дом. Погибли оба пилота самолёта, из жителей никто не пострадал.