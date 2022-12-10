Снег и метели ожидаются в Алтайском крае 11 декабря

Ветреная погода установится в Алтайском крае в воскресенье, 11 декабря, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю дневная температура составит -12...-17 градусов, в Барнауле ожидается -13...-15.

Также прогнозируется небольшой, местами умеренный снег, метели. Временами cнег будет и в Барнауле.

Ветер подует юго-западный, 5-10 м/с, в первой половине дня по востоку местами порывы до 16 м/с.