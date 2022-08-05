Стали известны подробности смертельного ДТП с участием пяти машин в Бийске

В главном управлении МВД по Алтайскому краю раскрыли подробности смертельной аварии, которая произошла 4 августа на улице Каховской в Бийске.

По предварительным данным полиции, около 17:00 19-летний водитель Audi A4 при обгоне не справился с управлением и допустил столкновение с движущейся навстречу Toyota Ipsum и обгоняемым Opel Astra.

От удара осколки также зацепили попутные «Ладу Гранту» и ВАЗ-2106.

«В результате ДТП водитель Audi от полученных травм скончался до приезда скорой помощи. Девушка — пассажир Audi и мужчина — пассажир Toyota с различными телесными повреждениями доставлены в больницу. 41-летнему водителю Toyota госпитализация не потребовалась», — рассказали в МВД.

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В ведомстве отметили, что водительские права погибший 19-летний водитель Audi получил только в прошлом году. Полицейские проводят проверку по факту произошедшего.