Такой день. Подробности задержания экс-замглавы Барнаула и шторм, надвигающийся на Алтайский край

21 апреля в ФСБ подтвердили задержание бывшего замглавы администрации Барнаула Юрия Еремеева. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в значительном размере»), чиновник дал признательные показания.

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Происшествия Взятка за должность. ФСБ раскрыла подробности задержания экс-замглавы Барнаула Еремеева

Предварительно установлено, что с 2015 по 2016 год, занимая должность главы администрации Центрального района города Барнаула, подозреваемый получил от гражданина взятку в виде оказания услуг по выполнению строительно-монтажных работ на принадлежащем ему земельном участке. Взятка предназначалась за назначение взяткодателя на руководящую должность в администрацию района. Еремееву изберут в качестве меры пресечения подписку о невыезде.

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Вопрос дня За что задержали экс-замглавы Барнаула Юрия Еремеева и что ему грозит?

Ведомство также показало видео задержания — бывшего чиновника оперативники «взяли» в собственном доме и отвезли в наручниках к следователям для дальнейшего разбирательства.

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Происшествия ФСБ опубликовала кадры задержания экс-замглавы Барнаула Еремеева

В Алтайском крае в ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий. Во второй половине дня 21 апреля и в первой половине ночи 22 апреля в регионе ожидаются дожди, местами сильные, а также мокрый снег и порывы ветра до 25 м/с. На дорогах местами будет гололедица.

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Минпросвещения и Рособрнадзор совместным приказом утвердили изменения в расписание экзаменов для выпускников девятых классов в 2022 году. Новое расписание предусматривает по два дня для проведения наиболее массовых экзаменов (по русскому языку, математике и обществознанию) в основной период. Решать, проводить ли экзамены в один или два дня, будут сами регионы исходя из имеющихся ресурсов. В Алтайском крае девятиклассники будут сдавать экзамены по расписанию, которое amic.ru назвал в этой статье.