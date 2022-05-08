Три автомобиля столкнулись на Красноармейском проспекте в Барнауле

В Барнауле столкнулись три автомобиля на проспекте Красноармейском, сообщил очевидец amic.ru.

По его информации, авария случилась на переезде возле исторического здания «Русский чай». Движение трамваев из-за ДТП оказалось остановлено.

По данным «Яндекс.Карт», на дороге в районе места ДТП образовались небольшие заторы, также собираются трамваи.

Ранее в Республике Алтай в ДТП погиб глава Улаганского района. Чиновник не справился с управлением и автомобиль врезался в дерево.