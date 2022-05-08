Три автомобиля столкнулись на Красноармейском проспекте в Барнауле
Движение трамваев оказалось перекрыто
8 мая 2022, 10:50, Никита Черников
В Барнауле столкнулись три автомобиля на проспекте Красноармейском, сообщил очевидец amic.ru.
По его информации, авария случилась на переезде возле исторического здания «Русский чай». Движение трамваев из-за ДТП оказалось остановлено.
По данным «Яндекс.Карт», на дороге в районе места ДТП образовались небольшие заторы, также собираются трамваи.
Ранее в Республике Алтай в ДТП погиб глава Улаганского района. Чиновник не справился с управлением и автомобиль врезался в дерево.
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