В Алтайском крае мотоцикл после аварии «зажевало» под фуру
По словам очевидцев, водитель двухколесного транспорта остался жив
30 июля 2022, 09:45
В Алтайском крае мотоцикл после аварии «зажевало» под грузовой автомобиль. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».
Сообщается, что авария произошла в Шелаболихинском районе. Мотоцикл оказался под фурой, где его очень сильно «размотало».
По информации очевидцев, водитель двухколесного транспортного в результате аварии остался жив. Его доставили в больницу.
Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
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