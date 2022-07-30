В Алтайском крае мотоцикл после аварии «зажевало» под фуру

В Алтайском крае мотоцикл после аварии «зажевало» под грузовой автомобиль. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

Сообщается, что авария произошла в Шелаболихинском районе. Мотоцикл оказался под фурой, где его очень сильно «размотало».

По информации очевидцев, водитель двухколесного транспортного в результате аварии остался жив. Его доставили в больницу.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.