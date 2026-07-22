Работу двух складов Wildberries приостановили после ударов БПЛА

В ночь на 22 июля сотрудников логистических центров эвакуировали из-за атаки ВСУ

22 июля 2026, 13:25, ИА Амител

Пункт Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Работа складов Wildberries в Краснодаре и Невинномысске приостановлена после атаки украинских беспилотников, сообщили в Telegram-канале "WB партнеры".

Предпринимателей предупредили, что запланированные на эти склады поставки можно отменить или перенаправить на любой другой объект. Стоимость хранения товаров на них перестанет начисляться с 22 июля.

О появлении новой информации оперативно сообщат на портале продавцов.

Ночью 22 июля ВСУ атаковали логистические центры Wildberries. В Краснодаре, по последним данным, пострадали десять человек: трое — в тяжелом состоянии, а в Невинномысске к медикам обратились пять человек.