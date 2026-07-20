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Российские ученые предложили решение, которое поможет преодолеть топливный кризис

Несмотря на существующие ограничения, исследователи считают технологию перспективной

20 июля 2026, 21:34, ИА Амител

Ученые, лаборатория / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Ученые, лаборатория / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Ученые Балтийского федерального университета имени И. Канта совместно с коллегами из Москвы и Санкт-Петербурга предложили использовать микроводоросли рода Scenedesmus для производства биодизельного топлива. По мнению исследователей, такая технология в перспективе может стать экологичной альтернативой традиционному дизелю. Результаты работы опубликованы в научном издании Research Square, пишет РИА Новости.

Как пояснили авторы исследования, биодизель получают из растительных масел или животных жиров путем химической переработки. Такое топливо отличается нетоксичностью, биоразлагаемостью, хорошими смазывающими свойствами и может использоваться в современных дизельных двигателях без серьезных доработок. Сегодня смеси биодизеля с обычным дизельным топливом уже применяются в Германии, Италии и Малайзии, а эксперты прогнозируют, что к 2030 году биодизель сможет заместить до 7% мирового потребления ископаемого топлива.

Исследователи считают, что перспективным сырьем для производства такого топлива могут стать микроводоросли рода Scenedesmus, которые отличаются высоким содержанием липидов.

«Преимущества микроводорослей заключаются в высокой эффективности фотосинтеза, значительном содержании липидов, а также в простоте выращивания и отсутствии необходимости в больших пахотных площадях», — рассказала заведующая лабораторией микробиологии и биотехнологий БФУ имени И. Канта Любовь Дышлюк.

По ее словам, микроводоросли можно выращивать как в закрытых фотобиореакторах, так и в открытых водоемах. В ряде стран Азии, Австралии и Европы уже работают предприятия, занимающиеся их промышленным культивированием. В самом университете исследования пока ведутся в лабораторных условиях — в колбах и биореакторах объемом до пяти литров.

Ученые также изменяют условия выращивания, чтобы влиять на состав и свойства конечного продукта.

«Мы меняем условия культивирования, задаем определенный состав питательной среды и целенаправленно изменяем качество конечного продукта», — отметила Любовь Дышлюк.

Еще одним преимуществом микроводорослей исследователи называют высокую скорость роста. По сравнению с зерновыми и масличными культурами, которые сегодня рассматриваются как сырье для биотоплива, они позволяют значительно быстрее получать необходимую биомассу.

При этом специалисты подчеркивают, что полностью заменить нефтяное дизельное топливо биодизелем в ближайшее время не получится. Сейчас наиболее реалистичным вариантом считается использование смесей биодизеля и традиционного дизельного топлива, поскольку это снижает риск проблем при эксплуатации двигателей. Кроме того, одной из главных задач остается организация крупномасштабного выращивания микроводорослей.

Несмотря на существующие ограничения, исследователи считают технологию перспективной. По словам Любови Дышлюк, в мире уже действуют американский и европейский стандарты на биодизельное топливо, а при разработке новой технологии ученые ориентировались именно на эти требования.

Исследование выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования России. В работе приняли участие специалисты Балтийского федерального университета имени И. Канта, Института физиологии растений имени К. А. Тимирязева РАН и Санкт-Петербургского государственного университета.

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Россия Наука Топливо Ученые
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Комментарии 11

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Гость

21:37:45 20-07-2026

Они закусывают?

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интересно.

21:44:40 20-07-2026

дети лейтенанта Чубайса.
нанотехнологии.
уже завтра.

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Мусик

21:48:35 20-07-2026

у нас кончилась нефть????

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таки да.

08:01:42 21-07-2026

Мусик (21:48:35 20-07-2026) у нас кончилась нефть????... у тебя нефти и не было.

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Гость

22:25:02 20-07-2026

Похоже китай не справляется с закупками растилки. Сложный и мутный путь делать из жиров саляру когда урожай один раз в год . Переделываем водоросли на опилки, чтоб спирт делали , на нем тоже ездить можно. Так китайцы и с лесом справляются. Остаётся навоз, но боюсь и с ним проблемы будут.

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гость

22:29:36 20-07-2026

Чушь собачья! Всякой не потребностью занимаются, только бы оправдать деньги потраченные.....

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Гость

01:08:23 21-07-2026

Преределаем старый анекдот:

...
- Папа, так в чем же здесь алтернатива?
- Лошади!

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Петя

23:26:54 20-07-2026

Из борщевика можно делать гнать хорошее биотопливо. В нем сахара больше чем в свекле в полтора раза. Что не гонят? На самогон не годится, а вот на биобензин вполне. Что не принимают у людей за деньги. Борщевик в стране в считанные дни бы перевелся. Водоросли они ловить собрались. Они их наверно курят....

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Гость

04:59:15 21-07-2026

Они это серьёзно?

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Гость

09:07:45 21-07-2026

...биодизель получают из растительных масел или животных жиров путем химической переработки.
Да,да, как-то попользовалась я биохозяйственным мыло из подсолнечника! Такая ...

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гость

15:29:28 21-07-2026

Да не переживайте, это все дет через 100 будет. А скорее всего-никогда.

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