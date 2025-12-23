Самый большой пряничный дом в стиле фильма "Один дома" построили в США

В качестве стройматериалов выбрали мастику, а также пряничные плитки

23 декабря 2025, 14:39, ИА Амител

Построенный пряничный дом / Фото: соцсети

В Лос-Анджелесе Disney+ и Hulu установили новый мировой рекорд Гиннесса, создав гигантский пряничный дом, вдохновленный жилищем семьи МакКалистеров из культового фильма "Один дома". Инсталляция была представлена публике 18 и 19 декабря 2025 года на пересечении бульвара Голливуд и Вайн-стрит, сообщает WDWNT.

Британи Данн, официальный судья Книги рекордов Гиннесса, официально подтвердила достижение 18 декабря. Эта впечатляющая конструкция побила прежний рекорд, который принадлежал клубу Traditions Club из Техаса, установленный в 2013 году.

Пряничный дом достигает 7,8 метра в высоту, 12,8 метра в ширину и 17,6 метра в длину. Для его возведения потребовалось более 2,6 тонны муки и свыше 4,2 тысячи яиц. Конструкция состоит из 4,4 тысячи пряничных плиток и около 800 отдельных элементов кровли.