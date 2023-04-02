Сельчанин на Алтае забил гвоздодером возлюбленную и выкинул тело в туалет

За совершённое преступление его отправили в колонию на восемь лет и девять месяцев

02 апреля 2023, 14:45, ИА Амител

В Республике Алтай жителя Чойского района осудили за убийство сожительницы. Об этом рассказали в региональном СК.

Установлено, что 6 июня 2022 года мужчина пришёл домой, приревновал женщину, не менее восьми раз ударил её гвоздодером по голове и дважды – ножом.

Чтобы избавиться от тела, сельчанин выбросил его в выгребную яму. Тревогу забил знакомый убитой, сообщивший правоохранителям о пропаже.

В ходе следствия мужчина сознался в содеянном. Суд приговорил его к восьми годам и 9 месяцам колонии строгого режима.