Сельчанин на Алтае забил гвоздодером возлюбленную и выкинул тело в туалет
За совершённое преступление его отправили в колонию на восемь лет и девять месяцев
02 апреля 2023, 14:45, ИА Амител
В Республике Алтай жителя Чойского района осудили за убийство сожительницы. Об этом рассказали в региональном СК.
Установлено, что 6 июня 2022 года мужчина пришёл домой, приревновал женщину, не менее восьми раз ударил её гвоздодером по голове и дважды – ножом.
Чтобы избавиться от тела, сельчанин выбросил его в выгребную яму. Тревогу забил знакомый убитой, сообщивший правоохранителям о пропаже.
В ходе следствия мужчина сознался в содеянном. Суд приговорил его к восьми годам и 9 месяцам колонии строгого режима.
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