"Сказка веру не отменяет". Эксперт не согласилась с эзотерической природой Деда Мороза
Психолог рассказала amic.ru, почему обращение взрослых к новогодним персонажам не является духовной подменой
29 декабря 2025, 09:15, ИА Амител
Предновогодние обращения людей к Деду Морозу даже взрослыми людьми помогают снять накопившееся за год напряжение и вовсе не отменяют веру в Бога и не конфликтуют с христианскими ценностями, заявила amic.ru социальный психолог, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Наиля Бирарова.
Как известно, ранее представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе выступил с призывом к верующим не обращаться с просьбами к сказочным персонажам, чтобы не ввергать себя в "первобытное состояние", а к Богу, сообщал "Царьград".
«Здравомыслящие взрослые не общаются со сказочным персонажем. Разве что в психиатрической клинике», – так оценил он предновогодние просьбы к Деду Морозу.
Представитель РПЦ заявил, что только выражение пожеланий через молитву, этот осознанный диалог с Высшим, способно принести результат, в то время как всевозможные гадания, "марафоны желаний", а также различные эзотерические практики возвращают человека назад в развитии.
При этом Кипшидзе указал, что Дед Мороз является героем только для детей, в то время как для взрослых его почитание как минимум неуместно.
«Обращения к Деду Морозу говорят о том, что человек сохраняет веру в мечту. Для взрослого человека такие предновогодние обращения, как говорится, родом из детства, они сохраняют контакт с внутренним ребенком – частью психики, хранящей детские чувства, потребности и опыт», – пояснила Наиля Бирарова.
По ее словам, в таком действе нет никакой эзотерики или гаданий:
«Это никак не отменяет веру в Бога, не отменяет веру в себя, свои силы. Это просто проявление новогоднего внутреннего настроя, когда состояние человека переходит в легкую сказку. Это дает ему расслабление. И когда взрослый говорит ребенку, что нужно загадать желание, он поддерживает его веру в то, что маленького человека слышат, чувствуют, и его желания могут быть исполнены. Это точно никак не спорит с божественной иерархией».
По словам Наили Бираровой, обращения к Деду Морозу позволяют человеку несколько снять напряжение, накопленное за год, окунуться в детство.
«У нас, взрослых, очень много сверхзадач по жизни. Мы часто перенапряжены, порой слишком серьезно относимся к жизни, забываем поиграть, забываем побыть с собой, стараемся соответствовать нормам, догмам, структурам, правилам, порядкам, вгоняем в определенные рамки. Понятно, что так диктует социум, но это не значит, что надо забывать про сказочные зимние чудеса, которые действительно могут быть. Я не говорю, что надо верить в мифы, придумывать себе иллюзию. Но немножко приподнять свой дух, пусть с помощью зимнего волшебства, даже взрослые имеют право», – заключила социальный психолог.
10:47:21 29-12-2025
Чем вера в Деда Мороза отличается от веры в других персонажей?
13:52:48 29-12-2025
Гость (10:47:21 29-12-2025) Чем вера в Деда Мороза отличается от веры в других персонаже...
Церковь не терпит конкуренции
23:23:39 29-12-2025
Гость (13:52:48 29-12-2025) Церковь не терпит конкуренции... глупости пишете. фу