"Сказка веру не отменяет". Эксперт не согласилась с эзотерической природой Деда Мороза

Психолог рассказала amic.ru, почему обращение взрослых к новогодним персонажам не является духовной подменой

29 декабря 2025, 09:15, ИА Амител

Дед Мороз / Фото: сгенерировано Midjourney / amic.ru

Предновогодние обращения людей к Деду Морозу даже взрослыми людьми помогают снять накопившееся за год напряжение и вовсе не отменяют веру в Бога и не конфликтуют с христианскими ценностями, заявила amic.ru социальный психолог, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Наиля Бирарова.

Как известно, ранее представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе выступил с призывом к верующим не обращаться с просьбами к сказочным персонажам, чтобы не ввергать себя в "первобытное состояние", а к Богу, сообщал "Царьград".

«Здравомыслящие взрослые не общаются со сказочным персонажем. Разве что в психиатрической клинике», – так оценил он предновогодние просьбы к Деду Морозу.

Представитель РПЦ заявил, что только выражение пожеланий через молитву, этот осознанный диалог с Высшим, способно принести результат, в то время как всевозможные гадания, "марафоны желаний", а также различные эзотерические практики возвращают человека назад в развитии.

При этом Кипшидзе указал, что Дед Мороз является героем только для детей, в то время как для взрослых его почитание как минимум неуместно.

«Обращения к Деду Морозу говорят о том, что человек сохраняет веру в мечту. Для взрослого человека такие предновогодние обращения, как говорится, родом из детства, они сохраняют контакт с внутренним ребенком – частью психики, хранящей детские чувства, потребности и опыт», – пояснила Наиля Бирарова.

По ее словам, в таком действе нет никакой эзотерики или гаданий:

«Это никак не отменяет веру в Бога, не отменяет веру в себя, свои силы. Это просто проявление новогоднего внутреннего настроя, когда состояние человека переходит в легкую сказку. Это дает ему расслабление. И когда взрослый говорит ребенку, что нужно загадать желание, он поддерживает его веру в то, что маленького человека слышат, чувствуют, и его желания могут быть исполнены. Это точно никак не спорит с божественной иерархией».

По словам Наили Бираровой, обращения к Деду Морозу позволяют человеку несколько снять напряжение, накопленное за год, окунуться в детство.