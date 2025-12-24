Сколько стоит вызвать Деда Мороза и Снегурочку в Барнауле на Новый год?
Дорого
Если для детей Дед Мороз и Снегурочка – настоящие волшебники, то взрослые хорошо понимают: за праздничным визитом стоят профессиональные артисты, готовые создать новогоднюю атмосферу за определенную плату. Стоят они, как и все в последние годы в нашей стране, дорого. Рассказываем, какие варианты поздравлений с Дедом Морозом можно заказать в Барнауле и во сколько это обойдется.
Бюджетный вариант
На популярных сайтах объявлений в Барнауле размещено несколько сотен предложений от Дедов Морозов с различными программами. За краткое 15‑минутное поздравление сейчас просят в среднем от 2000 до 3000 рублей.
Стандартная программа включает встречу с Дедом Морозом, интерактив с детьми, поздравления, вручение подарка и общее фото. За более длинное выступление – около 45–60 минут – цены варьируются от 4000 до 5500 рублей в зависимости от сценария и дополнительных услуг.
Некоторые организаторы предлагают не только традиционных Деда Мороза и Снегурочку, но и аниматоров в костюмах популярных персонажей или известных артистов. Такие праздничные герои могут появиться с музыкальным оборудованием, а также выполняют срочные заказы, что особенно актуально в предпраздничные дни.
Более дорогие варианты
Для взрослой аудитории доступны и более необычные форматы: можно вызвать Деда Мороза – стриптизера или Снегурочку с интерактивным шоу. Такие выступления, включающие спецэффекты и взаимодействие с гостями, стоят около 6000–7000 рублей за 15 минут. Организаторы отмечают, что после 29 декабря стоимость подобных услуг, как правило, повышается.
Для компаний и больших семей есть возможность заказать целую группу артистов. Часовая программа с конкурсами, танцами и юмористическими номерами в 2025 году стоит от 12 000 рублей. Такие шоу ориентированы на взрослых и корпоративные мероприятия.
Особые и экзотические варианты также доступны в Барнауле: например, можно пригласить Бабу-Ягу для поздравления – ее услуги обойдутся примерно в 5500–6000 рублей. Более эффектный формат – когда Дед Мороз появляется через окно – сейчас стоит от 8000 рублей, причем цена зависит от этажа и условий подъезда.
Таким образом, в Барнауле в 2025 году доступен широкий выбор праздничных программ – от классических поздравлений с Дедом Морозом и Снегурочкой до более необычных представлений, которые подойдут как детям, так и взрослым, а также корпоративным и семейным торжествам.
А есть варианты подешевле?
Да. Вы можете заказать костюмы Деда Мороза и Снегурочки на маркетплейсах и сами исполнить роль новогодних волшебников. И дети будут рады, и вы сможете сэкономить.
