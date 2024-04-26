Такси без номеров протаранило ограждение у школы в Барнауле

Водителя остановило дерево

26 апреля 2024, 12:55, ИА Амител

Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"

В Барнауле автомобиль такси без номеров протаранил ограждение у школы. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул"

По словам очевидцев, "Ниссан" врезался в ограждение, после чего уехал на территорию за него. Водитель мог бы ехать дальше, однако его остановило дерево.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.