Такси без номеров протаранило ограждение у школы в Барнауле
Водителя остановило дерево
26 апреля 2024, 12:55, ИА Амител
Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"
В Барнауле автомобиль такси без номеров протаранил ограждение у школы. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
По словам очевидцев, "Ниссан" врезался в ограждение, после чего уехал на территорию за него. Водитель мог бы ехать дальше, однако его остановило дерево.
По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.
13:03:58 26-04-2024
а номер школы сложно было написать?
13:12:13 26-04-2024
Гость (13:03:58 26-04-2024) а номер школы сложно было написать?... А тебе зачем номер школы? Хочешь ограждение восстановить?
13:29:27 26-04-2024
Гость (13:12:13 26-04-2024) А тебе зачем номер школы? Хочешь ограждение восстановить?... у многих сейчас дети в школе
13:12:51 26-04-2024
Гость (13:03:58 26-04-2024) а номер школы сложно было написать?... Судя по фото - это Сигма, ул. А. Петрова
13:07:22 26-04-2024
Пойдешь смотреть на забор?
13:13:42 26-04-2024
Гость (13:03:58 26-04-2024) а номер школы сложно было написать?... А тебе зачем номер школы? Хочешь ограждение восстановить?
13:17:59 26-04-2024
Сигма
13:29:27 26-04-2024
У такси и морда и зад разбиты. Как будто его КАМАЗом на забор и дерево пихали. С ночи стоит? Номера скрутил хитрец, чтобы не опознали (не знает, что ещё номер кузова есть))