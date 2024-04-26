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Такси без номеров протаранило ограждение у школы в Барнауле

Водителя остановило дерево

26 апреля 2024, 12:55, ИА Амител

Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"


В Барнауле автомобиль такси без номеров протаранил ограждение у школы. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, "Ниссан" врезался в ограждение, после чего уехал на территорию за него. Водитель мог бы ехать дальше, однако его остановило дерево.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Барнаул ДТП

Комментарии 8

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Гость

13:03:58 26-04-2024

а номер школы сложно было написать?

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Гость

13:12:13 26-04-2024

Гость (13:03:58 26-04-2024) а номер школы сложно было написать?... А тебе зачем номер школы? Хочешь ограждение восстановить?

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Гость

13:29:27 26-04-2024

Гость (13:12:13 26-04-2024) А тебе зачем номер школы? Хочешь ограждение восстановить?... у многих сейчас дети в школе

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Гость

13:12:51 26-04-2024

Гость (13:03:58 26-04-2024) а номер школы сложно было написать?... Судя по фото - это Сигма, ул. А. Петрова

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Гость

13:07:22 26-04-2024

Пойдешь смотреть на забор?

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Виктор

13:13:42 26-04-2024

Гость (13:03:58 26-04-2024) а номер школы сложно было написать?... А тебе зачем номер школы? Хочешь ограждение восстановить?

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Гость

13:17:59 26-04-2024

Сигма

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Гость

13:29:27 26-04-2024

У такси и морда и зад разбиты. Как будто его КАМАЗом на забор и дерево пихали. С ночи стоит? Номера скрутил хитрец, чтобы не опознали (не знает, что ещё номер кузова есть))

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