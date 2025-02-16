В Алтайском крае за сутки вспыхнуло 13 пожаров

Во Власихе из-за неосторожного обращения с огнем загорелась баня

16 февраля 2025, 09:35, ИА Амител

Пожар / Фото: pxhere.com/ru/photo/1328700

За минувшие сутки в Алтайском крае потушили 13 пожаров, причем семь из них полыхали в жилом секторе. Шесть пожаров ликвидировали в Барнауле.

Как рассказали в МЧС региона, в барнаульском селе Власиха вспыхнула баня. На момент прибытия пожарных из нее шел дым, огонь мог перекинуться на соседние здания.

"Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем", – указали спасатели.

В ликвидации пожара участвовали 12 специалистов и три единицы техники. Огонь повредил крышу, стены и перекрытия на площади 20 "квадратов".