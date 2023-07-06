Трейл в горах Алтая не остался без связи благодаря билайну

Отключение электроэнергии во время забега по пересеченной местности могло оставить организаторов без связи со спортсменами и возможности отслеживать их результаты на длинных дистанциях

06 июля 2023, 11:05, ИА Амител LatgBddEx

Соревнования в горах Алтая / Фото: beeline.ru

Более 500 спортсменов, любителей бега по пересеченной местности, собрались в посёлке Тюнгур в предгорье Белухи, чтобы принять участие в экстремальном забеге Алтай Ультра Трейл в заповедных местах Горного Алтая. Однако, трейл рисковал остаться без связи, так как в районе проведения мероприятия были запланированы технические работы на электросети. На помощь пришли технические специалисты билайн.

"Чтобы обеспечить стабильную работу сети, нам потребовалось дополнительно привезти и установить к вышке связи генератор электроэнергии. Мы были заранее предупреждены о технических работах на электросети в эти дни и предприняли необходимые меры. Без этого на время работ связь у клиентов бы просто пропала. В условиях экстремальных соревнований это недопустимо. Получается, мы дали не только заряд электроэнергии, но и заряд уверенности в связи", – прокомментировал главный энергетик Восточного региона билайн Алексей Пикалов.

Участники таких соревнований проходят дистанции различной сложности протяженностью от 8 до 110 км, преодолевая различные препятствия: курумник, броды, заросли карликовой березки, резкие спуски и подъемы, перемены погодных условий.

При данных условиях крайне необходимо иметь надежную мобильную связь, так как вопрос безопасности является одним из основных. Организаторы, болельщики должны иметь возможность следить за передвижением спортсменов с помощью онлайн-трансляции на протяжении десятков часов и фиксировать результаты. Участники же должны сохранять уверенность, что в любой ситуации смогут выйти на связь с нужными людьми.

Организатор гонки Павел Розанов высоко оценил работу сети билайн в месте соревнований:

“Мы были спокойны за финишные результаты и онлайн-трансляцию, это важно. Все оборудование работало на билайне. У нас было 2-3 смартфона, через один пустили считывание результатов на финише, через другой – онлайн-трансляцию. Все работало без нареканий”.

В итоге в дни соревнований нагрузка на сеть выросла в три раза в сравнении с выходными ранее. Спортсмены и организаторы мероприятия активно звонили и использовали скоростной мобильный интернет. Использованные гигабайты интернет-трафика можно сравнить с просмотром 280 45-минутных серий любимого сериала в режиме онлайн или 140 тыс. просмотренных и выложенных в социальных сетях фото.

beeline.ru

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