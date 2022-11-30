«Продавать это не буду». Что думают в алтайских турагентствах о рейсах из Барнаула в экзотическую Мьянму

Еженедельные рейсы в Мьянму организуют в декабре по инициативе российского туроператора «И-Линь Туризм». Помимо столицы Алтайского края, подобные предложения компания анонсировала из Новосибирска, Кемерова, Иркутска, Читы и Улан-Удэ.

Информационные агентства сообщают о примерной стоимости туров от 130 тысяч рублей за неделю отдыха на двоих. При этом часть билетов поступит в свободную продажу и ими смогут воспользоваться туристы для самостоятельного путешествия.

Что рассказывает туроператор о предложении отправиться в Мьянму?

Редакция «Бизнес ФМ Барнаул» решила выяснить, какие именно туры предлагают сибирякам и насколько они могут стать популярными? Корреспондент радиостанции «Business FM Барнаул» Анастасия Войцеховская позвонила на прямую линию компании «И-Линь Туризм», чтобы узнать подробности этого предложения:

«Здравствуйте. Вся информация появится на сайте, все доступные там базы, отели, перелёты, вот это всё появится на сайте. Я по цене вам не подскажу сейчас. В ближайшее время должно появиться на сайте. Где-то в ближайшую неделю. Скоро они будут запускаться, просто сейчас пока в разработке, но в ближайшие дни должно опубликоваться».

Напомним, что, как ранее писал amic.ru, туры в Мьянму компания обещала запустить в декабре, а сегодня уже 30 ноября.

Что говорят об этом направлении в краевой ассоциации туризма?

Чтобы понять, стоит ли барнаульцам планировать отдых в экзотической стране и когда, редакция «Business FM Барнаул» обратилась к президенту Алтайской региональной ассоциации туризма Евгении Беспаловой. Но она высказала мнение, что в громких турах на Мьянму видит след и параллель с печально известной историей туроператора «Жемчужная река».

«Три или четыре года назад у нас стояли рейсы на Китай, туроператор был „Жемчужная река“. Туроператорская компания разорилась. Туристы — кто-то вылетел, кто-то не вылетел. Был сложный процесс возврата туристов, которые находились уже на отдыхе в Китае. Рейсы (в Мьянму, — прим. ред.) ещё не стоят, они не согласованы, они только заявили о своих намерениях, цены, естественно, тоже не выставлены. То есть пока только прокричали, что это будет. Лично я и наша компания, и знаю многие компании, которые репутацией дорожат, мы не будем бронировать», — говорит Евгения Беспалова.

Что за скандал был с туроператором «Жемчужная река»?

Редакция «Business FM Барнаул» решила вспомнить, что же такое эта «Жемчужная река»? Около трёх лет назад федеральные и региональные СМИ заполонили новости об этом туроператоре. Писали, что компания продаёт дешёвые туры, предлагает хорошие агентские проценты туристическим фирмам. А потом то отменяет рейсы, то переносит, то производит замену авиакомпаний. А позже на сайтах информагентств стали появляться сообщения о том, что 3000 туристов «застряли» в Китае без обратных билетов.

Когда «Жемчужная река» появилась на рынке нашей страны, она объявила себя официальным представителем китайского туроператора. Но после громких негативных историй оригинальная компания из Поднебесной заявила, что не имеет никакого отношения к российской «Жемчужной реке». В итоге СМИ, в числе которых был и портал «Русбанкрот», сообщили о банкротстве туроператора.

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Мнение эксперта

Казалось бы, два туроператора — «Жемчужная река» и «И-Линь Туризм» — совпадают только юго-восточным направлением отдыха для туристов. Поэтому мы продолжили поиск дополнительной информации и сбор мнений экспертов о компании «И-Линь Туризм». Своим видением ситуации поделилась руководитель фирмы «Алтайтурист» Наталья Гордеева.

«Если вы помните, несколько лет назад из Барнаула с громким скандалом прекратилась цепочка рейсов на Хайнань, от „Жемчужной реки“. Точно так же были заявлены куча рейсов с вылетом из сибирских городов, ну и, как мы помним, два или три рейса у нас улетели, всех остальных, кто приобретал себе билеты, кинули. Выплаты были очень маленькие, потому что у туроператорской компании было очень небольшое финансовое обеспечение. Ну то есть „попало“ много людей. Вот схема развития этой ситуации очень напоминает... Я не знаю, стоит это рассматривать как, скажем так, учли все ошибки, которые были первоначально, и решили всё-таки сделать, или это вторая „МММ“. Не знаю. Я не заключаю договор с этим оператором, и продавать я его не буду», — поясняет эксперт.

Появятся ли туры из Барнаула в это азиатское государство, о которых громко заявили алтайские СМИ, похоже, пока нет уверенности даже у самого туроператора. Тем не менее эксперты, обсуждая тему, говорят, что Мьянма слишком экзотичная страна, в которой недостаточно развит пляжный вид отдыха, да и туризм в целом, по сравнению с соседними странами. Однако выражают предположение, что любители экзотики могут найтись, особенно если будут привлекательные цены на путёвки.