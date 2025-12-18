В Алтайском крае будут быстрее рассматривать обращения участников СВО и их семей
Ветеранам боевых действий и их родственникам гарантируют первоочередное право на личный прием
18 декабря 2025, 10:25, ИА Амител
В Алтайском крае сократят срок рассмотрения письменных обращений участников СВО и членов их семей. Такой законопроект приняли на сессии Алтайского краевого Заксобрания 18 декабря.
Так, просьбы ветеранов боевых действий и их семей о восстановлении нарушенных прав, свобод и законных интересов будут рассматривать в течение 15 дней вместо 30.
«Речь идет как о государственных органах Алтайского края, так и об органах местного самоуправления», – отметил представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Александр Евстигнеев.
Также, согласно принятому законопроекту, ветераны боевых действий и члены их семей получат первоочередное право на личный прием.
Нововведения вступят в силу с 1 января 2026 года.
Напомним, на сессии краевого Заксобрания 30 октября приняли законопроект, который позволит ветеранам СВО и их семьям получить денежную компенсацию вместо земельного участка. Выплату в размере 200 тысяч рублей будут предоставлять однократно, в порядке очередности постановки на учет. Новые правила также будут действовать с 1 января 2026 года.
12:28:03 18-12-2025
А обращения участников войн в Авганистане, Сирии, Чечне , ... ?