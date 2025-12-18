В Алтайском крае будут быстрее рассматривать обращения участников СВО и их семей

Ветеранам боевых действий и их родственникам гарантируют первоочередное право на личный прием

18 декабря 2025, 10:25, ИА Амител

Армия. СВО / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае сократят срок рассмотрения письменных обращений участников СВО и членов их семей. Такой законопроект приняли на сессии Алтайского краевого Заксобрания 18 декабря.

Так, просьбы ветеранов боевых действий и их семей о восстановлении нарушенных прав, свобод и законных интересов будут рассматривать в течение 15 дней вместо 30.

«Речь идет как о государственных органах Алтайского края, так и об органах местного самоуправления», – отметил представитель губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Александр Евстигнеев.

Также, согласно принятому законопроекту, ветераны боевых действий и члены их семей получат первоочередное право на личный прием.

Нововведения вступят в силу с 1 января 2026 года.

Напомним, на сессии краевого Заксобрания 30 октября приняли законопроект, который позволит ветеранам СВО и их семьям получить денежную компенсацию вместо земельного участка. Выплату в размере 200 тысяч рублей будут предоставлять однократно, в порядке очередности постановки на учет. Новые правила также будут действовать с 1 января 2026 года.