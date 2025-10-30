В Алтайском крае ветераны СВО смогут "обменять" земельный участок на денежную компенсацию

Такой законопроект 30 октября приняли алтайские депутаты

30 октября 2025, 10:55, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В Алтайском крае участники СВО, имеющие статус ветерана боевых действий и удостоенные государственных наград, смогут получить денежную компенсацию вместо земельного участка. Соответствующий законопроект в окончательной редакции приняли на сессии краевого Заксобрания 30 октября.

Напомним, инициативу на рассмотрение внес губернатор Виктор Томенко. Он предложил предоставить участникам спецоперации и их семьям право выбора между участком земли и компенсацией в размере 200 тысяч рублей.

В 2023 году алтайские депутаты приняли законопроект, который закрепил право участников СВО, удостоенных госнаград и имеющих статус ветерана боевых действий, а также членов их семей на получение бесплатного земельного участка.

Выплату будут предоставлять однократно, в порядке очередности постановки на учет. Новые правила вступят в силу с 1 января 2026 года.

Как в ходе обсуждения законопроекта отметил депутат АКЗС Александр Молотов (фракция "Справедливая Россия – За правду"), на данный момент бесплатные земельные участки получили 113 участников СВО, в очереди стоят 85. По мнению Молотова, принятые нововведения позволят сократить эту очередь. Вместе с этим парламентарий отметил, что с ветеранами спецоперации стоит провести разъяснительную работу, а позже – пересмотреть сумму выплаты.