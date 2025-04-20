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В Алтайском крае временно отключат 20 телеканалов

Профилактические работы запланированы на 21 апреля

20 апреля 2025, 07:20, ИА Амител

Фото: aj_aaaab / unsplash.com
Фото: aj_aaaab / unsplash.com

В Алтайском крае 21 апреля из-за технической профилактики временно отключат радио и эфирное телевидение, сообщают "Вести Алтай".

Перерывы трансляции 20 телеканалов цифровых мультиплексов и радиопрограмм "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России" могут происходить с 02:00 до 11:00 в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Камне-на-Оби, Заринске и во многих районах края.

При этом из-за непогоды график отключений могут скорректировать либо вовсе перенести на другую дату.

По прогнозу, в Алтайском крае днем 20-го и сутки 21 апреля ожидается усиление ветра до 18–20 м/с с порывами до 25 м/с и более. Также прогнозируют дожди (местами сильные), грозы и град.

Алтайский край телевидение

Комментарии 8

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Гоша

13:13:45 20-04-2025

Нет бы взять и указать. Какие именно каналы отключат... Вилами по воде - любимое занятие российских медиа- блогеров

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Гость

19:53:43 20-04-2025

Гоша (13:13:45 20-04-2025) Нет бы взять и указать. Какие именно каналы отключат... Вил... Их всего 20 было в эфире

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Гость

14:13:16 20-04-2025

РПЦ запретило телевиденье?

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Гость

22:32:08 20-04-2025

так и оставьте, в положении "ВЫКЛ", никто и не заметит, ааатвечаю

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И когда погода влияла на телев

22:56:47 20-04-2025

Когда погода влияла на телевидение, бред сивой собаки,сразу 20 каналов,полный бред

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Гость

09:49:32 21-04-2025

И когда погода влияла на телев (22:56:47 20-04-2025) Когда погода влияла на телевидение, бред сивой собаки,сразу ... Прочитать то не судьба, болезный? "!В Алтайском крае 21 апреля из-за технической профилактики временно отключат радио и эфирное телевидение, сообщают "Вести Алтай"."
Антенны будут обслуживать , что не понятного? При этом: " При этом из-за непогоды график отключений могут скорректировать либо вовсе перенести на другую дату."
Сам то в дождь на вышку полез бы?

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Гость

10:36:36 21-04-2025

Гость (09:49:32 21-04-2025) Прочитать то не судьба, болезный? "!В Алтайском крае 21 апре... Как раз наоборот, он с вышки слезть не может.

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Людмила

23:00:58 20-04-2025

Да вы снесите башню совсем, на хрена нам ТВ, в один день все каналы,безпредел полный

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