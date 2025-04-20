В Алтайском крае временно отключат 20 телеканалов

Профилактические работы запланированы на 21 апреля

20 апреля 2025, 07:20, ИА Амител

Фото: aj_aaaab / unsplash.com

В Алтайском крае 21 апреля из-за технической профилактики временно отключат радио и эфирное телевидение, сообщают "Вести Алтай".

Перерывы трансляции 20 телеканалов цифровых мультиплексов и радиопрограмм "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России" могут происходить с 02:00 до 11:00 в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Камне-на-Оби, Заринске и во многих районах края.

При этом из-за непогоды график отключений могут скорректировать либо вовсе перенести на другую дату.

По прогнозу, в Алтайском крае днем 20-го и сутки 21 апреля ожидается усиление ветра до 18–20 м/с с порывами до 25 м/с и более. Также прогнозируют дожди (местами сильные), грозы и град.