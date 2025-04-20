В Алтайском крае временно отключат 20 телеканалов
Профилактические работы запланированы на 21 апреля
20 апреля 2025, 07:20, ИА Амител
В Алтайском крае 21 апреля из-за технической профилактики временно отключат радио и эфирное телевидение, сообщают "Вести Алтай".
Перерывы трансляции 20 телеканалов цифровых мультиплексов и радиопрограмм "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России" могут происходить с 02:00 до 11:00 в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Камне-на-Оби, Заринске и во многих районах края.
При этом из-за непогоды график отключений могут скорректировать либо вовсе перенести на другую дату.
По прогнозу, в Алтайском крае днем 20-го и сутки 21 апреля ожидается усиление ветра до 18–20 м/с с порывами до 25 м/с и более. Также прогнозируют дожди (местами сильные), грозы и град.
13:13:45 20-04-2025
Нет бы взять и указать. Какие именно каналы отключат... Вилами по воде - любимое занятие российских медиа- блогеров
19:53:43 20-04-2025
Гоша (13:13:45 20-04-2025) Нет бы взять и указать. Какие именно каналы отключат... Вил... Их всего 20 было в эфире
14:13:16 20-04-2025
РПЦ запретило телевиденье?
22:32:08 20-04-2025
так и оставьте, в положении "ВЫКЛ", никто и не заметит, ааатвечаю
22:56:47 20-04-2025
Когда погода влияла на телевидение, бред сивой собаки,сразу 20 каналов,полный бред
09:49:32 21-04-2025
И когда погода влияла на телев (22:56:47 20-04-2025) Когда погода влияла на телевидение, бред сивой собаки,сразу ... Прочитать то не судьба, болезный? "!В Алтайском крае 21 апреля из-за технической профилактики временно отключат радио и эфирное телевидение, сообщают "Вести Алтай"."
Антенны будут обслуживать , что не понятного? При этом: " При этом из-за непогоды график отключений могут скорректировать либо вовсе перенести на другую дату."
Сам то в дождь на вышку полез бы?
10:36:36 21-04-2025
Гость (09:49:32 21-04-2025) Прочитать то не судьба, болезный? "!В Алтайском крае 21 апре... Как раз наоборот, он с вышки слезть не может.
23:00:58 20-04-2025
Да вы снесите башню совсем, на хрена нам ТВ, в один день все каналы,безпредел полный