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В Барнауле, Бийске и Рубцовске 28 января будут ловить водителей без прав

Мероприятие "Водитель без права управления" будет сопровождаться сплошными проверками

28 января 2025, 13:20, ИА Амител

Работа Госавтоинспекции на улицах Барнаула / Фото: amic.ru
Работа Госавтоинспекции на улицах Барнаула / Фото: amic.ru

В Барнауле, Бийске и Рубцовске сотрудники ГАИ 28 января будут искать автомобилистов без прав, сообщили в МВД Алтайского края.

Целевое мероприятие "Водитель без права управления" проведут из-за роста числа ДТП с участием таких автолюбителей. За 2024 год с их участием случилось 312 аварий, в которых 34 человека погибли и 385 пострадали.

"Наиболее остро складывается ситуация с аварийностью в Барнауле, Бийске и Рубцовске", – подчеркнули в полиции.

Мероприятие проведут методом сплошных проверок: инспекторы будут тормозить все автомобили, проезжающие определенный участок дороги.

Барнаул Бийск Рубцовск Авто проверки

Комментарии 7

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Юс

13:58:10 28-01-2025

Спасибо, что предупредили!)))

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Гость

14:04:02 28-01-2025

Гыыы. А я уже машину в гараж поставил.)))

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Гость

14:14:18 28-01-2025

Зря предупредили. Сегодня отстдятся, завтра снова поедут людей давить.

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Гость

16:13:35 28-01-2025

Гость (14:14:18 28-01-2025) Зря предупредили. Сегодня отстдятся, завтра снова поедут люд... Спасибо что предупредили, пойду отсижусь что ли....

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Гость

19:21:24 28-01-2025

29 января будут ловить воришек в сетях продуктовых. Приготовьтесь.

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Гость

08:55:57 29-01-2025

29-е сегодня. И каов улов?

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Юс

12:46:16 29-01-2025

Я угораю,...интересно посмотреть на того, кто минусуют саркастические комменты, сотрудники и ещё кто?)))

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