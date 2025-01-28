В Барнауле, Бийске и Рубцовске 28 января будут ловить водителей без прав

Мероприятие "Водитель без права управления" будет сопровождаться сплошными проверками

28 января 2025, 13:20, ИА Амител

Работа Госавтоинспекции на улицах Барнаула / Фото: amic.ru

В Барнауле, Бийске и Рубцовске сотрудники ГАИ 28 января будут искать автомобилистов без прав, сообщили в МВД Алтайского края.

Целевое мероприятие "Водитель без права управления" проведут из-за роста числа ДТП с участием таких автолюбителей. За 2024 год с их участием случилось 312 аварий, в которых 34 человека погибли и 385 пострадали.

"Наиболее остро складывается ситуация с аварийностью в Барнауле, Бийске и Рубцовске", – подчеркнули в полиции.

Мероприятие проведут методом сплошных проверок: инспекторы будут тормозить все автомобили, проезжающие определенный участок дороги.