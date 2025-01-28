В Барнауле, Бийске и Рубцовске 28 января будут ловить водителей без прав
Мероприятие "Водитель без права управления" будет сопровождаться сплошными проверками
28 января 2025, 13:20, ИА Амител
Работа Госавтоинспекции на улицах Барнаула / Фото: amic.ru
В Барнауле, Бийске и Рубцовске сотрудники ГАИ 28 января будут искать автомобилистов без прав, сообщили в МВД Алтайского края.
Целевое мероприятие "Водитель без права управления" проведут из-за роста числа ДТП с участием таких автолюбителей. За 2024 год с их участием случилось 312 аварий, в которых 34 человека погибли и 385 пострадали.
"Наиболее остро складывается ситуация с аварийностью в Барнауле, Бийске и Рубцовске", – подчеркнули в полиции.
Мероприятие проведут методом сплошных проверок: инспекторы будут тормозить все автомобили, проезжающие определенный участок дороги.
13:58:10 28-01-2025
Спасибо, что предупредили!)))
14:04:02 28-01-2025
Гыыы. А я уже машину в гараж поставил.)))
14:14:18 28-01-2025
Зря предупредили. Сегодня отстдятся, завтра снова поедут людей давить.
16:13:35 28-01-2025
Гость (14:14:18 28-01-2025) Зря предупредили. Сегодня отстдятся, завтра снова поедут люд... Спасибо что предупредили, пойду отсижусь что ли....
19:21:24 28-01-2025
29 января будут ловить воришек в сетях продуктовых. Приготовьтесь.
08:55:57 29-01-2025
29-е сегодня. И каов улов?
12:46:16 29-01-2025
Я угораю,...интересно посмотреть на того, кто минусуют саркастические комменты, сотрудники и ещё кто?)))