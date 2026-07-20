Фильмы можно будет посмотреть 21 июля

20 июля 2026, 10:30, ИА Амител

Зал кинотеатра. Зрители / Фото: amic.ru

В барнаульском кинотеатре "Премьера" 21 июля покажут фильмы режиссера Василия Шукшина и киноадаптации его произведений, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Программа дня

В 12:00 — показ двух документальных лент местных режиссеров:

"И прекрасна моя родина — Алтай" (2024) — фильм к 95-летию писателя с участием Марии Шукшиной, Николая Губенко и других современников классика;

"Выбираю деревню на жительство" (2020) — история о выборе между суетой города и мудростью деревни по рассказу Шукшина;

после показа — живое общение с создателями картин Андреем Есауловым и Владимиром Кузнецовым.

В 14:00 покажут фильм Эдуарда Бочарова "Какое оно, море?" (1964). Это первая совместная работа Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной. В кадре также Светлана Дружинина, Станислав Любшин и Николай Крючков.

Вход свободный для всех посетителей.

О "Шукшинских днях на Алтае"

С 21 по 25 июля 2026 года в Алтайском крае в пятидесятый раз пройдут "Шукшинские дни на Алтае" и XXVIII Шукшинский кинофестиваль. Юбилейный формат обещает стать самым масштабным за всю историю. Организаторы подготовили программу так, что за пять дней гости успеют посмотреть и город, и село, и знаменитый Чуйский тракт.

Где остановиться и что посмотреть, можно узнать здесь.