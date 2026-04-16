"Это часть русла реки Оби". Историк призвал не уничтожать Ковш в Барнауле ради новостроек
Данил Дегтярев считает, что водоем нужно сохранить, очистить и превратить в общественное пространство
16 апреля 2026, 10:05, ИА Амител
Известный барнаульский историк и общественник Данил Дегтярев выступил против засыпки Ковша и строительства на его месте жилых комплексов. Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте". По словам Дегтярева, с просьбой "не засыпать Ковш" к нему регулярно обращаются местные жители. Историк призывает власти Барнаула и инвестора проекта не застраивать русло Оби, а вместо высоток там создать парк и другие общественные пространства, которых катастрофически не хватает в краевой столице.
"Ковш — не просто котлован"
Один из главных аргументов Дегтярева сохранить Ковш — историческая ценность места. Он напоминает, что Ковш нельзя воспринимать только как старый затон или бывший технический объект.
«Ковш — это же не просто котлован для зимовки судов, который в таком качестве уже не используется. Это часть русла реки Оби. Когда-то, когда Обь текла ближе к барнаульскому берегу, здесь располагались пристани и первый речной вокзал. Так что историческое место во всех смыслах», — пишет кандидат исторических наук.
Сейчас, по словам историка, Ковш представляет собой старицу, частично соединенную с рекой. Вода здесь, признает он, "довольно грязная", однако это не означает, что территория потеряла природную ценность.
«Это не мешает рыбе здесь жить в больших количествах, а рыбакам — сидеть на берегу летом и прямо на льду зимой. Ковш — место обитания множества птиц. А еще он довольно живописен», — отмечает Данил Дегтярев.
"Неплохой уголок природы в черте города"
Историк не отрицает, что у территории есть проблемы. Он прямо пишет, что берега замусорены, а остров за Ковшом зарос и стал "пристанищем люмпенов". Но именно это, по его мнению, говорит не о ненужности водоема, а о необходимости вложений.
«В целом неплохой уголок природы в черте города, но требует больших вложений в благоустройство», — считает он.
Именно поэтому идея полного уничтожения акватории вызывает у него резкое неприятие.
«Что же решили застройщики, получив на это разрешение государства? Просто засыпать водоем! Не использовать его рекреационные возможности, не благоустраивать, а взять и уничтожить! Неужели это дешевле?!» — задается вопросом Дегтярев.
Он также ставит под сомнение безопасность строительства на таком участке.
«И насколько безопасно строить что-либо там, где еще 70 лет назад было основное русло большой реки? И где прямо сейчас существует водоем немалых размеров?» — пишет историк.
"Оставьте идею превращения водоема в стройплощадку"
По словам Данила Дегтярева, часть акватории уже засыпали — ради проезда к новостройкам. Но он считает, что дальше заходить не стоит. Историк задается и более общим вопросом: действительно ли у города нет других территорий под строительство.
«Неужели у нас строить больше негде? Не поверю. Больше похоже на попытку быстро извлечь доход, не задумываясь о последствиях. А это колониальный подход какой-то», — пишет историк.
Как считает Данил Дегтярев, деньги, которые могут пойти на засыпку Ковша, разумнее было бы вложить в развитие этой территории как рекреационной зоны. Причем, по его мнению, такой подход может быть выгоден и самому инвестору.
«Лучше средства, которые бизнес хочет израсходовать на засыпку Ковша, перенаправить на благоустройство территории: очистку воды и берегов, создание набережной, создание парка и т. п. На этом потом можно будет заработать куда больше, чем вложить. А город и горожане будут благодарны бизнесмену, который сохранил и привел в порядок Ковш. Есть шанс вписать свое имя в историю не в качестве вредителя, а в качестве благотворителя», — отметил историк.
Реставрация зданий в Барнауле
В своем посте Дегтярев проводит параллель с отношением к историческим зданиям. Он напоминает, что еще недавно работа с ветхими памятниками архитектуры казалась бесперспективной, но сейчас ситуация меняется. По его мнению, то же самое должно происходить и с природными уголками внутри города.
«Некоторое время назад работать с заброшенными историческими зданиями — памятниками архитектуры — тоже казалось бесперспективным занятием. А теперь посмотрите, сколько таких построек уже отреставрировано или реставрируется в Барнауле! Надеюсь, что с уголками природы в черте города будет так же. Не разрушать, а сохранять и улучшать — вот единственно возможный принцип работы достойного барнаульского предпринимателя», — заключил историк.
Что такое барнаульский Ковш?
Ковш — это участок старого русла Оби, расположенный в городской черте Барнаула. Сегодня он воспринимается многими как бывший затон или технический водоем, но исторически это место значительно важнее. Когда русло Оби проходило ближе к барнаульскому берегу, именно здесь находились пристани и первый речной вокзал города. То есть Ковш связан не только с природной, но и с транспортной историей Барнаула. Со временем течение реки изменилось, и эта часть русла превратилась в старицу, частично соединенную с основной акваторией. Сейчас Ковш пользуется большой популярностью у барнаульцев как место для прогулок.
Что хотят построить на месте Ковша?
Новый микрорайон. Идея засыпать Ковш ради жилья тянется с 2017 года. Тогда компания "Акватория" предложила создать искусственный земельный участок и построить три высотки. Однако проект был отложен. В 2019 году Минприроды объявило аукцион по созданию искусственного земельного участка на Ковше. Начальная цена контракта — 60 тыс. рублей. В торгах участвовали две компании — "Акватория" и "Генподряд".
За три года состоялось 19 "раундов" торгов, а борьба застройщиков привела к повышению цены за участок до 12 млн рублей. Решающий аукцион состоялся 5 июля 2021 года, где победу одержала компания "Генподряд" Андрея Загарина.
Работать на Ковше планирует и "Жилищная инициатива" Юрия Гатилова. Она рассматривает засыпку острова до элеватора. На этой площади в перспективе может вырасти гигантский микрорайон из 20 высоток, две школы на 800 мест, четыре детских сада, спортивные сооружения. К 300-летию Барнаула в 2030 году компания намерена построить вдоль Ковша набережную.
10:11:15 16-04-2026
Чей Тартария, историк урбанист?
10:26:34 16-04-2026
Вежливый Человек (10:11:15 16-04-2026) Чей Тартария, историк урбанист?... тартариев!
10:32:31 16-04-2026
Ковш конечно жалко, во времена его расцвета, при царизме, там набережная обустроенная была. Её остатки еще можно найти.
Где все эти баржи, ПТ,РТ и прочие элементы Барнаульского речного флота - не уберегли при Путине за 30 лет.
Ну и Ковш туда же.
10:37:47 16-04-2026
Вежливый Человек (10:32:31 16-04-2026) Ковш конечно жалко, во времена его расцвета, при царизме, та... В городе то, при царизме дорог не было, акромя грунтовых. Какая набережная???
14:59:34 16-04-2026
Вежливый Человек (10:32:31 16-04-2026) Ковш конечно жалко, во времена его расцвета, при царизме, та... Путин должен был лично караулить РТ и ПТ, от порезки в лом?
23:38:12 16-04-2026
Гость (14:59:34 16-04-2026) Путин должен был лично караулить РТ и ПТ, от порезки в лом?... Он должен был назначить того кто это будет делать и создать структуры которые это проконтролировали бы
15:02:44 26-04-2026
Гость (14:59:34 16-04-2026) Путин должен был лично караулить РТ и ПТ, от порезки в лом?... Опять не причем, да что ж такое такое.
10:34:44 16-04-2026
Очень здравая идея для нашего города-человейника.Людям будет место куда можно выйти и подышать воздухом.Но разве у нас способны на доброе?
18:21:54 16-04-2026
Афиноген (10:34:44 16-04-2026) Очень здравая идея для нашего города-человейника.Людям будет...
Качественное общественное пространство, с водоемами и Большой зеленой зоной просто необходимо городу. За последние годы в Барнауле практически уничтожили все деревья и в городе стало совершенно некомфортно жить. Я хорошо помню то количество зелени в городе тридцать лет назад, большинство улиц и все дворы были засажены деревьями. Как приятно было там находиться и прогуливаться по улицам в тени деревьев жарким летним днем. Увы, в угоду властям и строительного лобби, деревья активно, я бы сказал, с каким то остервенением, уничтожаются. Почему то в Москве считают возможным и целесообразным восстановление зеленых насаждений не только в парках но и на улицах города. А у нас - доставшееся от природы и наших предков наследие, вместо того чтобы окультурить и передать горожанам в пользование, хотят беспощадно уничтожить и застроить остатки природы человейниками.
10:49:52 16-04-2026
Ну хотите вы красоту, набережные, озера с утками в центре города, так едьте жить в Питер, Москву, Казань, а здесь надо работать и страдать. Сегодня вам парк сделают, а завтра что? Вы обнаглеете и попросите больницу отремонтировать и зарплату поднять. Думаете сереброплавильный завод закрыли и можно распоясаться. Дом-работа-пивнушка-дом-работа-пивнушка-.. Для этого вас сюда через Гоньбу пригнали.
23:39:05 16-04-2026
Гость (10:49:52 16-04-2026) Ну хотите вы красоту, набережные, озера с утками в центре го... БОльшая часть населения приехала после войны сюда,какая Гоньба
10:54:23 16-04-2026
На 1000% согласен с Данилом Сергеевичем! Считаю, что КОВШ заслуживает спасения. Его необыкновенную красоту могут оценить только люди, которые видели его на протяжении многих лет и в разные времена года. КОВШ должен стать изюминкой центра краевой столицы, для этого всего лишь нужно немного внимания к нему (расчистка русла) и элементарное благоустройство, как возле дома №6 по ул.Промышленной.
Невероятной проблемой обернется его засыпка, т.к. сейчас это единственный коллектор для отвода талых и ливневых вод, которые сюда собираются с огромной территории центральной части Барнаула (Чехова, Луговая, Промышленная, Комсомолький, Толстого, Ползунова, Пушкина, Гоголя, Короленко, Никитина и др.). При активном снеготаянии и после большого ливня здесь буквально образуется река шириной с проезжую часть ул.Промышленной. Единственное, что спасает дома от подтопления на пересечении ул.Промышленная/Приречная/Чехова - это КОВШ. Без него никакая ливневка не справится с таким объемом ливневых вод. Дома будут тонуть, как старый базар и Арбат после сильных ливней. ОДУМАЙТЕСЬ - спасите КОВШ.
13:02:28 16-04-2026
о чем вы говорите....
воспитанники современного образования просчитали что нужно засыпать и отскочить "по красоте", как в свое время было вырыто озеро на Бирюзовой Катуни, которое потом "ах высохло" - это одна школа, не удивляюсь...
14:04:41 16-04-2026
Гость (13:02:28 16-04-2026) о чем вы говорите.... воспитанники современного образова... На Бирюзовой Катуни озеро живо здорово. Не путай, умник.
14:13:29 16-04-2026
Гость (13:02:28 16-04-2026) о чем вы говорите.... воспитанники современного образова... Водоем, который не смогли наполнить в Республике Алтай проектировали горе-инженеры из Перми!
10:59:50 16-04-2026
Молодые в человейниках не плодятся как показывает современная жизнь. А именно размножение сегодня для страны ключевое! Нужно экстренно обеспечивать бесплатным и главное малоэтажным жильём молодых. Например строить стальные таунхаусы амбарного типа. Первый этаж - гараж, баня, гостиная, на втором спальни. Обязательно с задним двориком. Технологии давно такое позволяют строить недорого.
11:03:18 16-04-2026
Строительной банде орудующей в городе Б это не по нраву
11:07:47 16-04-2026
Однозначно возникнут опасные гидрологические явления в случае засыпки Ковша! Русло сузится, скорости воды на этом участке увеличатся, динамика речного потока трансформируется неизвестно как, начнется подмыв берегов! Как следствие потребуются многомилионные берегоукрепительные мероприятия. Когда 30 лет назад ученые моделировали этот участок Оби перед проектированием нового моста, сужение русла за мостом не прогнозировалось! Что будет с рекой после засыпки Ковша одному Богу известно! Вывод очевиден- нельзя трогать реку, нельзя засыпать Ковш! Не буди лихо пока оно тихо!
13:19:09 16-04-2026
Яков (11:07:47 16-04-2026) Однозначно возникнут опасные гидрологические явления в случа... И Дагестан с наводнением - не наука!
14:05:52 16-04-2026
Яков (11:07:47 16-04-2026) Однозначно возникнут опасные гидрологические явления в случа... От русла Оби ковш отделен дамбой. Какое течение ускорится?
11:13:00 16-04-2026
Ни историк ни архитектор ничего уже не в состоянии изменить. По вам просто проедутся катком и уплотнят, а дом с видом на морэ построят и не один.
11:15:56 16-04-2026
Гость (11:13:00 16-04-2026) Ни историк ни архитектор ничего уже не в состоянии изменить.... Вместе - у нас есть шанс.
11:14:49 16-04-2026
Это вам не обрушившаяся набережная Камня, где, как пишут жители, река спокойная и тихая! Старые барнаульцы помнят наводнения, затопившие Старый базар. Пришлые застройщики даже не представляют, на что способна Обь!
11:15:05 16-04-2026
Если бы вы только видели - сколько аистов живут каждый год на заводи внутри о.Побочень. Такой красоты я никогда не видел. Но гибель этого места начнется с засыпки КОВША. Нужно сохранить эту экосистему любой ценой.
11:24:47 16-04-2026
Михаил (11:15:05 16-04-2026) Если бы вы только видели - сколько аистов живут каждый год н... Аистов?? Может цапель?
11:48:46 16-04-2026
Гость (11:24:47 16-04-2026) Аистов?? Может цапель?... возможно, я не орнитолог
11:56:38 16-04-2026
Гость (11:24:47 16-04-2026) Аистов?? Может цапель?... Да, это были цапли, я погуглил - они в полете складывали шеи S-образно. Так делают только цапли.
11:25:29 16-04-2026
Подпишусь под каждым словом Дегтярева, здесь приведённым.
14:20:16 16-04-2026
Гость (11:25:29 16-04-2026) Подпишусь под каждым словом Дегтярева, здесь приведённым.... Дегтярев наш слоняра. вот кому нужно дать звание почетного жителя Барнаула,а не всяким там
11:41:16 16-04-2026
А в санитарной защитную зону водозабора это не попадает? А федеральное агентство по рыболовству разрешила вам в водном объекте строительные работы вести? Вы уверены что всё разрешения получили и на законных основаниях и их нельзя будет потом оспорить в суде? Про нашу администрацию промолчу, эти всё за деньги распродадут, но и их решения и постановления в российских судах оспариваются на раз, если эти решения спорны и есть правовые коллизии.
11:47:50 16-04-2026
Сколько рыб и птиц КОВША
должны погибнуть ради денег?
Строить здесь никак нельзя!
КОВШ - достояние поколений!
Вы спросите горожан,
Что лучше КОВШ или бетон!?
И люди скажут Вам -
КОВШУ за всё большой поклон!
За красивых редких птиц,
За красоту восходов дивных,
За встречи близких лиц
И за азарт рыбалок зимних.
Хор лягушек, если б мог -
Встал на защиту дружно!
ТЫ НАМ ОЧЕНЬ НУЖЕН -КОВШ !!!
Твое ПРЕКРАСНОЕ - нам очень нужно!
11:50:53 16-04-2026
20 высоток против общественного пространства? что-то мне подсказывает, что ответ очевиден, что выиграет. Это просто бизнес.
12:00:47 16-04-2026
Гость (11:50:53 16-04-2026) 20 высоток против общественного пространства? что-то мне под... Так бизнес нынче не хочет в тюрьму. В случае вероятного обрушения домов не будут искать виноватых? Или застройщик с разрешателями успеют сбежать за рубеж? Так там встретят, как Остапа Бендера румынские пограничники.
12:06:06 16-04-2026
Очевидно строительство в старом русле Оби должно проходить через экологическую экспертизу. До экспертизы есть публичные слушания, которые администрация может провести формально, а может с цсотомимнения горожан. Я же говорю вы точно подумали, сто мильон спозобовина законнных основаниях не разрешить стройку. Ну если вы только грузовик денег не заведете в мэрию.
12:19:32 16-04-2026
Гость (12:06:06 16-04-2026) Очевидно строительство в старом русле Оби должно проходить ... От вашей писанИны кровь из глаз брызжет...
14:32:55 16-04-2026
Гость (12:06:06 16-04-2026) Очевидно строительство в старом русле Оби должно проходить ... Сейчас много развелось экспердов которые за чемоданчик какое угодно заключение выпишут
12:19:28 16-04-2026
Как отреагирует то большое количество природоохранных органов на засыпку Ковша? Природоохранная прокуратура, Росприроднадзор, Министерство природных ресурсов, Росрыболовство, Управление водных ресурсов и другие? Или посчитают возможным без вреда природе?
12:45:25 16-04-2026
Интересно мнение природоохраны (12:19:28 16-04-2026) Как отреагирует то большое количество природоохранных органо... Помимо экологии, там и культурное наследие и археология и много ещё всего есть... Но как можно пройти публичные слушания и получить одобрение по экологии, если горожане против? То тут вопрос уже к правоохранительным органам.
12:21:18 16-04-2026
В Красноярске буквально в центре города тоже есть остров на Енисее. Там расположена шикарная парковая зона и зона отдыха с пляжами, спортплощадками и другими культурными объектами. Хотя наверняка могли бы застроить, но... красноярцы любят свой город. А у нас... сплошное безумное рвачество, все под нож - архитектурные памятники, площади, парки, речной вокзал, теперь вот и до реки с островами дело дошло. Городом правят могильщики, чего уж там...
14:29:51 16-04-2026
Гость (12:21:18 16-04-2026) В Красноярске буквально в центре города тоже есть остров на ... Это спасибо союзу что в 87 году парк там заложили. Нонешние управленцы вдоль Енисея строят такое же убожество. Долгострои на улице Судостроительной как пример
12:26:10 16-04-2026
Поздно господин историк одумался, господа застройщики уже бабло ввалили и теперь их за уши не оттащишь от ковша.
12:39:30 16-04-2026
Идём все на выборы в сентябре (да-да я уже слышал, что все куплено и т.д.) - и голосуем ПРАВИЛЬНО! Как правильно, сами поди понимаете, расшифровывать не буду, а то вдруг чего в нашем неспокойном мире.
14:49:21 16-04-2026
ыть (12:39:30 16-04-2026) Идём все на выборы в сентябре (да-да я уже слышал, что все к... наивный вы человек, если верите в выборы. Ну сходите, обеспечьте явку))). ЕР уже оплатила себе банкетный зал из бюджетных средств, отмечать свою победу...
16:28:13 16-04-2026
Гость (14:49:21 16-04-2026) наивный вы человек, если верите в выборы. Ну сходите, обеспе... Пририсовать можно не более 10-15%. Явка давно уже не актуальна, хоть 1 человек придет на выборы и они состоятся. Поэтому каждый голос на выборах важен.
17:40:43 16-04-2026
Гость (16:28:13 16-04-2026) Пририсовать можно не более 10-15%. Явка давно уже не актуал... Как быть если они друг другу даже мандаты переуступают?
12:57:57 16-04-2026
Можно сделать Ковш сквозным — соединить его каналом с Обью и таким образом превратить старицу в рукав. Тогда вода там не будет застаиваться
13:47:33 16-04-2026
Гость (12:57:57 16-04-2026) Можно сделать Ковш сквозным — соединить его каналом с Обью и... Можно,а зачем?
14:09:49 16-04-2026
Гость (12:57:57 16-04-2026) Можно сделать Ковш сквозным — соединить его каналом с Обью и... И построить мост через вновь созданный канал. Только зачем? Коммуняки давным давно отделили данное русое построив так называемую Дамбу берега Оби.
14:08:03 16-04-2026
Обь до Короленко разливалась. Что будет с домами на Ковше? -Будут орать "Помогите".
14:16:55 16-04-2026
Гость (14:08:03 16-04-2026) Обь до Короленко разливалась. Что будет с домами на Ковше? -...
Как то пофиг! Пусть архитектору и застройщику голову любят. Сами залезли, сами себе злобные Буратины.
14:12:04 16-04-2026
"Можно сделать Ковш сквозным — соединить его каналом с Обью и таким образом превратить старицу в рукав. "
Русло реки может поменяться и наделать делов.
15:27:11 16-04-2026
я не понял зачем засыпать ковш? когда рядом построены уже высотные дома. Элементарный базовый расчет показывает что ручьи и талые воды и грунтовые воды которые забирает ковш перестанут уходить в него если его засыпать. вода пойдет вверх поднимая уровень грунтовых вод. Это означает что в высотках вода будет на метр стоять в подвалах и откачать ее будет невозможно. Только опять откапывать закопанный ковш. Но это еще полбеды. Ковш играет роль тормоза при резком подьеме уровня Оби весной. При отсутствии Ковша и высоком уровне грунтовых вод когда уровень Оби поднимется выше водомерного поста на несколько метров старый базар, Толстого, площадь Свободы, спичку, ТЦ рядом со спартаком прост смоет в Обь
15:28:59 16-04-2026
Ковш - это заводь, отделена от основного течения реки. Вода стоячая, грязная и мутная. Бытовые отходы с Алтайских улиц, остатки ГСМ, строительный мусор. Сама территория вокруг заводи загажена максимально, заросли дикорастущих растений и деревьев. Приведение всего этого хозяйства в порядок выльется в огромные деньги. Вы решили коммерсантов под это подпрячь? Так это не их функционал. И не надо вспоминать про Галицкого - таких как он единицы на всю страну, плюс он свой парк (вместе со стадионом) видит как свое наследие, как дар городу, как память о себе. Ну и естественно Галицкий все сделал не только по высшему разряду, но и максимально привязал к социальному объекту бизнесовую составляющую. Такими проектами должно заниматься государство. А в государстве сейчас приоритет военного бюджета. Глупое прожектерство от Данилы Дегтярева, впрочем, как и всегда. Скажу за себя: я не очень понимаю ценность этой локации в плане строительства жилья, я бы сам там жить точно не стал. Но у застройщиков свои соображения, вряд ли просчитанные до конца. А что до истории, мне трудно оценить этот аргумент как здравый - ну какая там история? Что раньше там баржи на приколе стояли?
16:34:39 16-04-2026
Гость (15:28:59 16-04-2026) Ковш - это заводь, отделена от основного течения реки. Вода ...
в 60- х годах там был городской пляж, ходил паром, который затонул и и построили мост
хорошая тихая чистая заводь
то, что сейчас там помойка это не вина реки или природы
а человека
08:22:01 22-04-2026
Гость (15:28:59 16-04-2026) Ковш - это заводь, отделена от основного течения реки. Вода ...
Согласен. На Ковше помойка уже более 30 лет! Я был бы рад парку, но если на это не выделяются деньги, то лучше его застроить чем оставлять этот гадюжник!
15:46:20 16-04-2026
Исходим из того что Ковш в любом виде как сток должен остаться. Но его можно засыпать по бортам и углубить дно. Расчет показывает что при углублении дна до десяти метров ширина канала может быть в четыре метра всего. Если борта отлить бетоном и поставить оградку будет отличная набережная и дома можно вплотную ставить как в Венеции. А то что денег нет не проблема. Продавайте участки будущей набарежной частным инвесторам. А они потом это место пожизненно под развлекалово и палаточную торговлю сдавать будут. Место людное, центр, народу будет много всегда особенно если сос тороны реки будет пляжик или причалы с катерами
16:13:02 16-04-2026
мастер (15:46:20 16-04-2026) Продавайте участки будущей набарежной частным инвесторам. А сейчас кому "участки" принадлежат? Не поверишь, но весь ковш принадлежит частникам. Выдыхай.
17:21:18 16-04-2026
мастер (15:46:20 16-04-2026) Исходим из того что Ковш в любом виде как сток должен остать... Пивоварку и Барнаулку тямы не хватает закатать в бетон и облагородить.
Ковш-х метров шириной.
ага, гля.
17:37:19 16-04-2026
мастер (15:46:20 16-04-2026) Исходим из того что Ковш в любом виде как сток должен остать... Обь от июньского максимума (650 см над нулем водпоста) и октябрьского минимума (-50 см) меняет уровень на 7 метров. Если в июне канал заполнен почти доверху, осенью, зимой и весной это будет 7-метровая яма. Каньон, а не канал.
17:33:56 16-04-2026
Местные жители не потери ковша боятся, а сотню 25-этажек да забитость автомобилями.
Когда застройщики приходят строить дом, они снижают качество жизни жильцов близлежащих домов.
Им бабки, а всем другим проблемы.
17:55:07 16-04-2026
Гость (17:33:56 16-04-2026) Местные жители не потери ковша боятся, а сотню 25-этажек да ... Не знаю, чего боятся ваши "местные жители". Но я, человек, родившийся в проживший большую часть жизни в Барнауле, опасаюсь, что в результате вмешательства застройщиков Обь снесёт Новый мост. Это не мелкое неудобство, уверяю вас! Это гибель города!
20:26:15 16-04-2026
Ковш, красивый, единственный городской водоем, в очень красивом месте, в любом городе, это было бы украшение, рядом с речным вокзалом, набережной, хорошая туристическая зона.
08:24:18 22-04-2026
Гость (20:26:15 16-04-2026) Ковш, красивый, единственный городской водоем, в очень краси...
Он давно уже не красивый и загаженный. И добираться до него большей части города совсем неудобно!