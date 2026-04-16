"Это часть русла реки Оби". Историк призвал не уничтожать Ковш в Барнауле ради новостроек

Данил Дегтярев считает, что водоем нужно сохранить, очистить и превратить в общественное пространство

16 апреля 2026, 10:05, ИА Амител

Барнаульский Ковш осенью 2025 года / Фото: amic.ru

Известный барнаульский историк и общественник Данил Дегтярев выступил против засыпки Ковша и строительства на его месте жилых комплексов. Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте". По словам Дегтярева, с просьбой "не засыпать Ковш" к нему регулярно обращаются местные жители. Историк призывает власти Барнаула и инвестора проекта не застраивать русло Оби, а вместо высоток там создать парк и другие общественные пространства, которых катастрофически не хватает в краевой столице.

"Ковш — не просто котлован"

Один из главных аргументов Дегтярева сохранить Ковш — историческая ценность места. Он напоминает, что Ковш нельзя воспринимать только как старый затон или бывший технический объект.

«Ковш — это же не просто котлован для зимовки судов, который в таком качестве уже не используется. Это часть русла реки Оби. Когда-то, когда Обь текла ближе к барнаульскому берегу, здесь располагались пристани и первый речной вокзал. Так что историческое место во всех смыслах», — пишет кандидат исторических наук.

Сейчас, по словам историка, Ковш представляет собой старицу, частично соединенную с рекой. Вода здесь, признает он, "довольно грязная", однако это не означает, что территория потеряла природную ценность.

«Это не мешает рыбе здесь жить в больших количествах, а рыбакам — сидеть на берегу летом и прямо на льду зимой. Ковш — место обитания множества птиц. А еще он довольно живописен», — отмечает Данил Дегтярев.

"Неплохой уголок природы в черте города"

Историк не отрицает, что у территории есть проблемы. Он прямо пишет, что берега замусорены, а остров за Ковшом зарос и стал "пристанищем люмпенов". Но именно это, по его мнению, говорит не о ненужности водоема, а о необходимости вложений.

«В целом неплохой уголок природы в черте города, но требует больших вложений в благоустройство», — считает он.

Именно поэтому идея полного уничтожения акватории вызывает у него резкое неприятие.

«Что же решили застройщики, получив на это разрешение государства? Просто засыпать водоем! Не использовать его рекреационные возможности, не благоустраивать, а взять и уничтожить! Неужели это дешевле?!» — задается вопросом Дегтярев.

Он также ставит под сомнение безопасность строительства на таком участке.

«И насколько безопасно строить что-либо там, где еще 70 лет назад было основное русло большой реки? И где прямо сейчас существует водоем немалых размеров?» — пишет историк.

"Оставьте идею превращения водоема в стройплощадку"

По словам Данила Дегтярева, часть акватории уже засыпали — ради проезда к новостройкам. Но он считает, что дальше заходить не стоит. Историк задается и более общим вопросом: действительно ли у города нет других территорий под строительство.

«Неужели у нас строить больше негде? Не поверю. Больше похоже на попытку быстро извлечь доход, не задумываясь о последствиях. А это колониальный подход какой-то», — пишет историк.

Как считает Данил Дегтярев, деньги, которые могут пойти на засыпку Ковша, разумнее было бы вложить в развитие этой территории как рекреационной зоны. Причем, по его мнению, такой подход может быть выгоден и самому инвестору.

«Лучше средства, которые бизнес хочет израсходовать на засыпку Ковша, перенаправить на благоустройство территории: очистку воды и берегов, создание набережной, создание парка и т. п. На этом потом можно будет заработать куда больше, чем вложить. А город и горожане будут благодарны бизнесмену, который сохранил и привел в порядок Ковш. Есть шанс вписать свое имя в историю не в качестве вредителя, а в качестве благотворителя», — отметил историк.

Реставрация зданий в Барнауле

В своем посте Дегтярев проводит параллель с отношением к историческим зданиям. Он напоминает, что еще недавно работа с ветхими памятниками архитектуры казалась бесперспективной, но сейчас ситуация меняется. По его мнению, то же самое должно происходить и с природными уголками внутри города.

«Некоторое время назад работать с заброшенными историческими зданиями — памятниками архитектуры — тоже казалось бесперспективным занятием. А теперь посмотрите, сколько таких построек уже отреставрировано или реставрируется в Барнауле! Надеюсь, что с уголками природы в черте города будет так же. Не разрушать, а сохранять и улучшать — вот единственно возможный принцип работы достойного барнаульского предпринимателя», — заключил историк.

Что такое барнаульский Ковш?

Ковш — это участок старого русла Оби, расположенный в городской черте Барнаула. Сегодня он воспринимается многими как бывший затон или технический водоем, но исторически это место значительно важнее. Когда русло Оби проходило ближе к барнаульскому берегу, именно здесь находились пристани и первый речной вокзал города. То есть Ковш связан не только с природной, но и с транспортной историей Барнаула. Со временем течение реки изменилось, и эта часть русла превратилась в старицу, частично соединенную с основной акваторией. Сейчас Ковш пользуется большой популярностью у барнаульцев как место для прогулок.

Что хотят построить на месте Ковша?

Новый микрорайон. Идея засыпать Ковш ради жилья тянется с 2017 года. Тогда компания "Акватория" предложила создать искусственный земельный участок и построить три высотки. Однако проект был отложен. В 2019 году Минприроды объявило аукцион по созданию искусственного земельного участка на Ковше. Начальная цена контракта — 60 тыс. рублей. В торгах участвовали две компании — "Акватория" и "Генподряд".

За три года состоялось 19 "раундов" торгов, а борьба застройщиков привела к повышению цены за участок до 12 млн рублей. Решающий аукцион состоялся 5 июля 2021 года, где победу одержала компания "Генподряд" Андрея Загарина.

Работать на Ковше планирует и "Жилищная инициатива" Юрия Гатилова. Она рассматривает засыпку острова до элеватора. На этой площади в перспективе может вырасти гигантский микрорайон из 20 высоток, две школы на 800 мест, четыре детских сада, спортивные сооружения. К 300-летию Барнаула в 2030 году компания намерена построить вдоль Ковша набережную.