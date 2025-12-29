В России увеличили штрафы за перевозку детей без автокресел

Владимир Путин уже подписал соответствующий документ

29 декабря 2025

Детское кресло / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

На официальном портале правовых актов обнародовали закон, который уже подписал российский глава государства Владимир Путин.

Согласно документу, значительно увеличиваются штрафы за несоблюдение правил перевозки детей. Теперь максимальная сумма штрафа может достигать 200 тысяч рублей.

Новый закон ужесточает административную ответственность за нарушения в сфере детских перевозок. Для водителей штраф увеличился до 5 тысяч рублей (ранее было 3 тысячи), для должностных лиц – до 50 тысяч рублей (прежде было 25 тысяч), а для юридических лиц – до 200 тысяч рублей (ранее – 100 тысяч рублей).

Индивидуальные предприниматели, не имеющие статуса юридического лица, за подобные нарушения будут нести ответственность, аналогичную юридическим лицам. Самозанятых таксистов приравняют к должностным лицам в вопросах административной ответственности.

Главная цель данного законопроекта – максимально ужесточить требования к перевозке детей и исключить возможность безответственного отношения к их безопасности.

