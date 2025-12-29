НОВОСТИПолитика

Подтвердить возраст при покупке алкоголя и энергетиков можно будет через мессенджер Мах

Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин

29 декабря 2025, 17:00, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, согласно которому для приобретения табачных изделий, спиртных напитков и энергетических напитков необходимо подтверждение возраста посредством платформы Max. Информация появилась на портале официального опубликования правовых актов.

Данный законодательный акт вносит ряд целевых поправок в федеральные законы, позволяющих использовать Max для подтверждения совершеннолетия при покупке вышеуказанных товаров, а также информационной продукции, опасных газосодержащих товаров для бытового использования; при участии граждан в лотерейных розыгрышах и посещении развлекательных мероприятий.

Также закон предусматривает возможность блокировки веб-сайтов, осуществляющих онлайн-продажу табака и кальянов, без обращения в судебные инстанции.

В дополнение к этому законодательно конкретизируется процедура регистрации доменных имен. Регистрация будет осуществляться юридическими лицами, зарегистрированными в РФ и включенными в списки регистраторов доменных имен, за исключением доменных имен государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных унитарных предприятий, учреждений и госкомпаний. Эти организации будут регистрироваться некоммерческими организациями из перечня правительства.

Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

17:05:51 29-12-2025

Так то изначально энергетик - это профессия, а не бухло.
Этот макс уже не знают как впарить населению, скоро уже толчку надо будет приложение показывать чтобы опорожниться.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:07:14 29-12-2025

Пусть бегают карточкой подтверждают
(нет ни макса ни маха)

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:14:19 29-12-2025

Ни мытьем, так катаньем хотят всучить этот проклятый Мах, чтобы он сгорел бы синим пламенем.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:32:10 29-12-2025

Гость (17:14:19 29-12-2025) Ни мытьем, так катаньем хотят всучить этот проклятый Мах, чт...
Так он и горит, поэтому бесятся в агонии...

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

17:16:02 29-12-2025

А какой ФЗ, Номер? Дата? Ссылочка на кучу изменений, чтоб запарились...

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

17:18:52 29-12-2025

Олег (17:16:02 29-12-2025) ]

ФЗ от 29.12.2025 № 569-ФЗ

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

17:19:22 29-12-2025

Закон, введший внесудебную блокировку сайтов, продающих никотинсодержащую продукцию, — Федеральный закон от 18 декабря 2025 года № 513-ФЗ

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алекс

17:20:42 29-12-2025

Отлично. Теперь дочку можно за пивом посылать с моим смартфоном.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

17:34:03 29-12-2025

В законе указан "многофункциональный сервис обмена информацией", про МАХ конкретно там ничего не сказано.
Юриспруденция наука точная.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:52:21 29-12-2025

Олег (17:34:03 29-12-2025) В законе указан "многофункциональный сервис обмена информаци...
Из подпола вылезай!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:37:46 29-12-2025

Я не понял, бухло можно будет прямо в максе заказывать? Удобненько, самое то для быдла и синевы.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

17:37:51 29-12-2025

Водительские права и свидетельство регистрации тоже надо через МАХ.
Пользы больше чем спиртным молодеж поить.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

17:39:42 29-12-2025

Если уж закон поминают то номер и выдержки приаодить надо.

  -4 Нравится
Ответить
