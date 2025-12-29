Подтвердить возраст при покупке алкоголя и энергетиков можно будет через мессенджер Мах
Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин
29 декабря 2025, 17:00, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, согласно которому для приобретения табачных изделий, спиртных напитков и энергетических напитков необходимо подтверждение возраста посредством платформы Max. Информация появилась на портале официального опубликования правовых актов.
Данный законодательный акт вносит ряд целевых поправок в федеральные законы, позволяющих использовать Max для подтверждения совершеннолетия при покупке вышеуказанных товаров, а также информационной продукции, опасных газосодержащих товаров для бытового использования; при участии граждан в лотерейных розыгрышах и посещении развлекательных мероприятий.
Также закон предусматривает возможность блокировки веб-сайтов, осуществляющих онлайн-продажу табака и кальянов, без обращения в судебные инстанции.
В дополнение к этому законодательно конкретизируется процедура регистрации доменных имен. Регистрация будет осуществляться юридическими лицами, зарегистрированными в РФ и включенными в списки регистраторов доменных имен, за исключением доменных имен государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных унитарных предприятий, учреждений и госкомпаний. Эти организации будут регистрироваться некоммерческими организациями из перечня правительства.
17:05:51 29-12-2025
Так то изначально энергетик - это профессия, а не бухло.
Этот макс уже не знают как впарить населению, скоро уже толчку надо будет приложение показывать чтобы опорожниться.
17:07:14 29-12-2025
Пусть бегают карточкой подтверждают
(нет ни макса ни маха)
17:14:19 29-12-2025
Ни мытьем, так катаньем хотят всучить этот проклятый Мах, чтобы он сгорел бы синим пламенем.
18:32:10 29-12-2025
Так он и горит, поэтому бесятся в агонии...
17:16:02 29-12-2025
А какой ФЗ, Номер? Дата? Ссылочка на кучу изменений, чтоб запарились...
17:18:52 29-12-2025
ФЗ от 29.12.2025 № 569-ФЗ
17:19:22 29-12-2025
Закон, введший внесудебную блокировку сайтов, продающих никотинсодержащую продукцию, — Федеральный закон от 18 декабря 2025 года № 513-ФЗ
17:20:42 29-12-2025
Отлично. Теперь дочку можно за пивом посылать с моим смартфоном.
17:34:03 29-12-2025
В законе указан "многофункциональный сервис обмена информацией", про МАХ конкретно там ничего не сказано.
Юриспруденция наука точная.
17:52:21 29-12-2025
Из подпола вылезай!
17:37:46 29-12-2025
Я не понял, бухло можно будет прямо в максе заказывать? Удобненько, самое то для быдла и синевы.
17:37:51 29-12-2025
Водительские права и свидетельство регистрации тоже надо через МАХ.
Пользы больше чем спиртным молодеж поить.
17:39:42 29-12-2025
Если уж закон поминают то номер и выдержки приаодить надо.