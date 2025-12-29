Подтвердить возраст при покупке алкоголя и энергетиков можно будет через мессенджер Мах

Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин

29 декабря 2025, 17:00

Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, согласно которому для приобретения табачных изделий, спиртных напитков и энергетических напитков необходимо подтверждение возраста посредством платформы Max. Информация появилась на портале официального опубликования правовых актов.

Данный законодательный акт вносит ряд целевых поправок в федеральные законы, позволяющих использовать Max для подтверждения совершеннолетия при покупке вышеуказанных товаров, а также информационной продукции, опасных газосодержащих товаров для бытового использования; при участии граждан в лотерейных розыгрышах и посещении развлекательных мероприятий.

Также закон предусматривает возможность блокировки веб-сайтов, осуществляющих онлайн-продажу табака и кальянов, без обращения в судебные инстанции.

В дополнение к этому законодательно конкретизируется процедура регистрации доменных имен. Регистрация будет осуществляться юридическими лицами, зарегистрированными в РФ и включенными в списки регистраторов доменных имен, за исключением доменных имен государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных унитарных предприятий, учреждений и госкомпаний. Эти организации будут регистрироваться некоммерческими организациями из перечня правительства.