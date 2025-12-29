СК Алтая предупредил о смертельной опасности суррогатного алкоголя

Употребление суррогата может вызвать летальный исход

29 декабря 2025, 19:00, ИА Амител

Контрафактный алкоголь / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В преддверии новогодних праздников следственное управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю обратилось к жителям региона с предупреждением: необходимо проявлять особую бдительность при покупке и употреблении алкогольной продукции.

Главная угроза – суррогатный и контрафактный алкоголь. Речь идет о технических жидкостях, содержащих спирт и приобретаемых как дешевая замена этиловому спирту и поддельной продукции, реализуемой под видом известных марок.

«Такие напитки крайне опасны: они нередко содержат метанол и другие токсичные компоненты. Употребление суррогатов чревато тяжелыми отравлениями и может привести к летальному исходу», – говорится в сообщении ведомства.

Чаще всего контрафакт продают в нелегальных торговых точках, на стихийных рынках и через интернет‑сайты. Как защитить себя? Эксперты рекомендуют сравнивать цену. Оригинальные спиртные напитки не могут стоить дешевле минимальной цены, установленной приказами Минфина РФ.

Также важно проверять внешний вид бутылки. Отсутствие загрязнений и повреждений, плотно прилегающий колпачок и отсутствие осадка и посторонних примесей в жидкости – главные критерии не опасного алкоголя. Кроме того, информация на акцизной марке должна полностью совпадать с данными на этикетке.

Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю призывает граждан быть осмотрительными: праздник не должен обернуться трагедией из‑за некачественного алкоголя.

Ранее сообщалось, что розничные продажи алкоголя в России упали почти на 10% с начала года. Так, спрос на водку остается стабильным, на ликеры – растет.