Актрису Кристину Цветкову избили в раздевалке московского фитнес-клуба
Звезду сериалов "Жуки" и "СашаТаня" якобы ударили ложкой для обуви, вырвали волосы и укусили из-за видео с тренировки
29 декабря 2025, 18:10, ИА Амител
В Москве произошел инцидент с участием актрисы Кристины Цветковой, известной по ролям в сериалах "Жуки", "СашаТаня" и "Универ. 13 лет спустя". Как сообщает Shot, на нее напали в раздевалке фитнес-клуба X-Fit на Нагатинской.
По словам 37-летней актрисы, после тренировки она зашла в раздевалку и включила музыку, чтобы выложить видео с занятий. В этот момент к ней подошла другая посетительница, потребовала выключить песню, а затем набросилась на нее.
Цветкова утверждает, что нападавшая избила ее ложкой для обуви, вырвала клок волос и несколько раз укусила. В результате у актрисы временно перестали двигаться два пальца. Она обратилась в полицию с заявлением об избиении.
Однако в правоохранительные органы также обратилась и предполагаемая обидчица, которая, по данным источника, утверждает, что именно Цветкова первой проявила агрессию. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства конфликта и устанавливает виновную сторону.
18:18:22 29-12-2025
а что за песня была ?
Избить ложкой для обуви (вес которой хорошо если 100 грамм)?
19:49:59 29-12-2025
Шинник (18:18:22 29-12-2025) а что за песня была ?Избить ложкой для обуви (вес которо... Они железные есть и длинна см 40, так отоварить можно, у меня есть такая))
19:55:34 29-12-2025
Шинник (18:18:22 29-12-2025) а что за песня была ?Избить ложкой для обуви (вес которо... Бывают и кованные и каких только не бывает...
21:55:32 29-12-2025
Шинник (18:18:22 29-12-2025) а что за песня была ?Избить ложкой для обуви (вес которо... Бывают стальные длинные ложки для обуви. С внушительным весом.
18:47:09 29-12-2025
Зря неграм и бабам вольные подписали
19:38:18 29-12-2025
А нам зачем такие "новости" про малоизвестных актерок?
09:44:29 30-12-2025
Гость (19:38:18 29-12-2025) А нам зачем такие "новости" про малоизвестных актерок?...
А кому это НАМ?
09:57:33 30-12-2025
Битва пипеток :-)