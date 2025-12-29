Актрису Кристину Цветкову избили в раздевалке московского фитнес-клуба

Звезду сериалов "Жуки" и "СашаТаня" якобы ударили ложкой для обуви, вырвали волосы и укусили из-за видео с тренировки

29 декабря 2025, 18:10, ИА Амител

Актриса Кристина Цветкова / Фото: https://vk.com/cvetkova.actress

В Москве произошел инцидент с участием актрисы Кристины Цветковой, известной по ролям в сериалах "Жуки", "СашаТаня" и "Универ. 13 лет спустя". Как сообщает Shot, на нее напали в раздевалке фитнес-клуба X-Fit на Нагатинской.

По словам 37-летней актрисы, после тренировки она зашла в раздевалку и включила музыку, чтобы выложить видео с занятий. В этот момент к ней подошла другая посетительница, потребовала выключить песню, а затем набросилась на нее.

Цветкова утверждает, что нападавшая избила ее ложкой для обуви, вырвала клок волос и несколько раз укусила. В результате у актрисы временно перестали двигаться два пальца. Она обратилась в полицию с заявлением об избиении.

Однако в правоохранительные органы также обратилась и предполагаемая обидчица, которая, по данным источника, утверждает, что именно Цветкова первой проявила агрессию. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства конфликта и устанавливает виновную сторону.