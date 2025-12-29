Падает спрос. Производство пива на Алтае понизилось на 8%

В крупных сетях, торгующих пивом, заявили о реальном падении спроса

29 декабря 2025, 19:30, ИА Амител

Погрузка пива / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае за 11 месяцев 2025 года производство пива упало на 8%. Основными причинами эксперты называют формальные изменения статистики, маркировку продукции и заметное снижение спроса, пишет "Толк".

Начальник Алтайпищепрома Александр Большаков на пресс-конференции 26 декабря пояснил, что на статистике сказалось изменение методики подсчета – учитывать перестали пивное сусло. Повлияла и маркировка, которая вывела из-под учета "левый" товар, выпускающийся неофициально. Также, по отзывам крупных сетей, потребление действительно сократилось.

«Такой бизнес сегодня из-за этого весь "пищит"», – отметил Большаков.

В то же время производство водки в регионе, в первую очередь за счет Иткульского спиртзавода, демонстрирует существенный рост. Объемы поставок алкоголя в розницу за отчетный период сократились на 27%, а пива – на 11%, что подтверждает общую тенденцию снижения потребления.

В целом в России заметно упали продажи пива. По данным Росалкогольтабакконтроля, в период с января по сентябрь 2025 года они понизились на 16,9% в сравнении с аналогичным временным отрезком предыдущего года.