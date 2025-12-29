Падает спрос. Производство пива на Алтае понизилось на 8%
В крупных сетях, торгующих пивом, заявили о реальном падении спроса
29 декабря 2025, 19:30, ИА Амител
В Алтайском крае за 11 месяцев 2025 года производство пива упало на 8%. Основными причинами эксперты называют формальные изменения статистики, маркировку продукции и заметное снижение спроса, пишет "Толк".
Начальник Алтайпищепрома Александр Большаков на пресс-конференции 26 декабря пояснил, что на статистике сказалось изменение методики подсчета – учитывать перестали пивное сусло. Повлияла и маркировка, которая вывела из-под учета "левый" товар, выпускающийся неофициально. Также, по отзывам крупных сетей, потребление действительно сократилось.
«Такой бизнес сегодня из-за этого весь "пищит"», – отметил Большаков.
В то же время производство водки в регионе, в первую очередь за счет Иткульского спиртзавода, демонстрирует существенный рост. Объемы поставок алкоголя в розницу за отчетный период сократились на 27%, а пива – на 11%, что подтверждает общую тенденцию снижения потребления.
В целом в России заметно упали продажи пива. По данным Росалкогольтабакконтроля, в период с января по сентябрь 2025 года они понизились на 16,9% в сравнении с аналогичным временным отрезком предыдущего года.
19:56:39 29-12-2025
Ценники конские
У пивоваров скоро харя треснет от наживы
Или трудящиеся прекратят пить эту пародию на пиво
19:58:52 29-12-2025
Какое пиво - такой и спрос...
21:38:47 29-12-2025
Левак все таки был, в пивнушки отгружали мимо системы с производства ради налика.
02:44:45 30-12-2025
После литра-полутора разливного пива голова утром стала болеть.
Перестал поэтому пить пиво.
Химию какую-то льют.
А вот после даже 200 г коньяка или виски утром как огурчик.
Но и их перестал пить, возраст'с.
09:02:41 30-12-2025
Россия отходит от беспробудного алкогольного похмелья, сейчас посмотрит вокруг трезвым взглядом и скинет всех вредителей и предателей, кто против трудового народа законы принимает.
10:22:30 30-12-2025
Значительная часть потребителей занята, а часть уже не хочет пить...
11:30:33 30-12-2025
Потому что это не пиво, а бутор какой-то химический, пусть сами производители его пьют. Качество просто ужасное стало, пить невозможно.