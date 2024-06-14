В Республике Алтай и Алтайском крае будут использовать ДЭГ в ЕДГ-2024

В республике оно будет действовать на территории всего региона, в крае — на отдельных выборах

14 июня 2024, 16:32, ИА Амител

Голосование / Фото: amic.ru

Алтайский край и Республика Алтай вошли в список регионов, где в единый день голосования (ЕДГ) будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РФ.

Так, в Республике Алтай ДЭГ будет применяться на всей территории. Такое же решение принято в отношении еще восьми субъектов. В Алтайском крае ДЭГ применят на отдельных выборах. Такое же решение принято в отношении еще 15 регионов.

Напомним, что осенью в Республике Алтай будут выбирать нового губернатора. Олег Хорохордин ушел в отставку в начале июня, временно исполняющим обязанности назначили Андрея Турчака. Кроме того, тогда же будут выбирать и новый созыв Госсобрания Эл Курултай.