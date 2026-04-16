Россиян с 18 лет будут проверять на риски раннего старения

По словам биолога Алексея Москалева, это сделать никогда не рано, но и никогда не поздно

16 апреля 2026, 14:59, ИА Амител

Прием у врача / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского Алексей Москалев сообщил РИА Новости, что в России с 18 лет любой желающий может определить риски раннего старения — для этого нужно обратиться в Центры медицины здорового долголетия.

Эксперт пояснил, что обследование проходит в несколько этапов: сначала проводится анкетирование и определяется биологический возраст человека, затем, с учетом выявленных факторов риска, назначаются дополнительные анализы и исследования.

Москалев подчеркнул, что каждый обратившийся в центр получит персональные рекомендации по здоровью.

«Никогда не рано, но и никогда не поздно. И как раз наша задача — увлечь молодежь, замотивировать на управление своим биологическим возрастом, чтобы это стало модно и популярно», — отметил собеседник издания.

Ранее вице‑премьер Татьяна Голикова сообщала, что в России появились врачи по здоровому долголетию.