Россиян с 18 лет будут проверять на риски раннего старения
По словам биолога Алексея Москалева, это сделать никогда не рано, но и никогда не поздно
16 апреля 2026, 14:59, ИА Амител
Директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского Алексей Москалев сообщил РИА Новости, что в России с 18 лет любой желающий может определить риски раннего старения — для этого нужно обратиться в Центры медицины здорового долголетия.
Эксперт пояснил, что обследование проходит в несколько этапов: сначала проводится анкетирование и определяется биологический возраст человека, затем, с учетом выявленных факторов риска, назначаются дополнительные анализы и исследования.
Москалев подчеркнул, что каждый обратившийся в центр получит персональные рекомендации по здоровью.
«Никогда не рано, но и никогда не поздно. И как раз наша задача — увлечь молодежь, замотивировать на управление своим биологическим возрастом, чтобы это стало модно и популярно», — отметил собеседник издания.
Ранее вице‑премьер Татьяна Голикова сообщала, что в России появились врачи по здоровому долголетию.
15:19:32 16-04-2026
для этого нужно обратиться в Центры медицины здорового долголетия---- что за центры, где находятся? В Барнауле есть? Или как всегда Москва, Питер. От силы ещё пару городов?
15:25:09 16-04-2026
Гость (15:19:32 16-04-2026) для этого нужно обратиться в Центры медицины здорового долго... там тусят пенсионеры мвдшные, чекисты, прокурорские...
15:19:45 16-04-2026
заметят признаки - и на пенсию.
а у кого не заметят - хоть сдохни на рабочем месте, а пенсии не будет.