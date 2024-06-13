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В России запустят авиарейсы в Танзанию, Кувейт, Индонезию и Саудовскую Аравию

Это случится до конца года

13 июня 2024, 10:45, ИА Амител

Пейзаж в Индонезии / Фото: unsplash.com
Пейзаж в Индонезии / Фото: unsplash.com

До конца года в России планируют запустить авиасообщение с Танзанией, Кувейтом, Саудовской Аравией и Индонезией, сказал замглавы Минтранса Владимир Потешкин.

По его словам, на сегодня в РФ открыто уже 25 зарубежных направлений. Причем только за пять месяцев текущего года были запущены рейсы во Вьетнам, Бахрейн, Иорданию, Тунис и Катар.

"В перспективе рассчитываем в текущем году также открыть Саудовскую Аравию, Индонезию, Кувейт, Танзанию", – цитирует Потешкина "Интерфакс".

В Минэкономразвитии ранее сообщили, что скоро россияне смогут без виз слетать в Малайзию, Оман, Мьянму, Бахрейн, Саудовскую Аравию и Кувейт.

Туризм

Комментарии 8

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Грыша

10:53:51 13-06-2024

Там хорошо!
Но нам туда не надо!

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Гость

21:53:25 13-06-2024

Грыша (10:53:51 13-06-2024) Там хорошо!Но нам туда не надо! ... Не ездите, а мне надо, в Индонезию сейчас приходится лететь дороже, а главное дольше!

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Гость

10:55:29 13-06-2024

Лучше бы визы в Китай отменили и туда больше рейсов сделать. Люди бы хоть цивилизацию увидели.

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Гость

13:29:29 13-06-2024

Гость (10:55:29 13-06-2024) Лучше бы визы в Китай отменили и туда больше рейсов сделать.... можно без визы до Благовещенска и там с набережной посмотреть

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Гость

12:04:32 13-06-2024

И гегемона не боятся

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Гость

13:53:03 13-06-2024

Там рубль будут принимать?

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Гость

14:43:41 13-06-2024

Представляете какие страшные эпидемии могут через приезжающих разнестись по Барнаулу???

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Гость

16:19:35 13-06-2024

Дебри Занзибара
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Вопли аллигатора
Тропики экватора!

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