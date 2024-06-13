В России запустят авиарейсы в Танзанию, Кувейт, Индонезию и Саудовскую Аравию

Это случится до конца года

13 июня 2024, 10:45, ИА Амител

Пейзаж в Индонезии / Фото: unsplash.com

До конца года в России планируют запустить авиасообщение с Танзанией, Кувейтом, Саудовской Аравией и Индонезией, сказал замглавы Минтранса Владимир Потешкин.

По его словам, на сегодня в РФ открыто уже 25 зарубежных направлений. Причем только за пять месяцев текущего года были запущены рейсы во Вьетнам, Бахрейн, Иорданию, Тунис и Катар.

"В перспективе рассчитываем в текущем году также открыть Саудовскую Аравию, Индонезию, Кувейт, Танзанию", – цитирует Потешкина "Интерфакс".

В Минэкономразвитии ранее сообщили, что скоро россияне смогут без виз слетать в Малайзию, Оман, Мьянму, Бахрейн, Саудовскую Аравию и Кувейт.