В России запустят авиарейсы в Танзанию, Кувейт, Индонезию и Саудовскую Аравию
Это случится до конца года
13 июня 2024, 10:45, ИА Амител
Пейзаж в Индонезии / Фото: unsplash.com
До конца года в России планируют запустить авиасообщение с Танзанией, Кувейтом, Саудовской Аравией и Индонезией, сказал замглавы Минтранса Владимир Потешкин.
По его словам, на сегодня в РФ открыто уже 25 зарубежных направлений. Причем только за пять месяцев текущего года были запущены рейсы во Вьетнам, Бахрейн, Иорданию, Тунис и Катар.
"В перспективе рассчитываем в текущем году также открыть Саудовскую Аравию, Индонезию, Кувейт, Танзанию", – цитирует Потешкина "Интерфакс".
В Минэкономразвитии ранее сообщили, что скоро россияне смогут без виз слетать в Малайзию, Оман, Мьянму, Бахрейн, Саудовскую Аравию и Кувейт.
10:53:51 13-06-2024
Там хорошо!
Но нам туда не надо!
21:53:25 13-06-2024
Грыша (10:53:51 13-06-2024) Там хорошо!Но нам туда не надо! ... Не ездите, а мне надо, в Индонезию сейчас приходится лететь дороже, а главное дольше!
10:55:29 13-06-2024
Лучше бы визы в Китай отменили и туда больше рейсов сделать. Люди бы хоть цивилизацию увидели.
13:29:29 13-06-2024
Гость (10:55:29 13-06-2024) Лучше бы визы в Китай отменили и туда больше рейсов сделать.... можно без визы до Благовещенска и там с набережной посмотреть
12:04:32 13-06-2024
И гегемона не боятся
13:53:03 13-06-2024
Там рубль будут принимать?
14:43:41 13-06-2024
Представляете какие страшные эпидемии могут через приезжающих разнестись по Барнаулу???
16:19:35 13-06-2024
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