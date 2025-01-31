В Рубцовске 12 пожарных тушили горящий частный дом

Пламя повредило мебель, личные вещи хозяев и стену дома

31 января 2025, 10:40, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Рубцовске 30 января потушили пожар в частном доме, сообщили в телеграм-канале МЧС Алтайского края.

"На момент прибытия пожарных горело внутри строения. В тушении были задействованы 12 специалистов и три единицы техники. Площадь горения составила около 10 кв. м. В результате пожара повреждены мебель, личные вещи и стена дома", – рассказали в ведомстве.

Предварительная причина произошедшего – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

Всего за 30 января в крае потушили девять пожаров, пять из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировано четыре возгорания.