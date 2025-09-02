Вечная классика при свечах. Lumos Concerts в Барнауле исполнит музыку Вивальди и Пьяццоллы

Программа "Времена года" объединит две эпохи в одном концерте

Концерт Lumos Concerts / Фото: Аляска Архипова

10 сентября 2025 года в Барнауле в концертном зале "Сибирь" (пр. Ленина, 7) состоится премьера музыкальной программы "Времена года" от уже полюбившихся многим солистов Lumos Concerts*.

Гостей ждет путешествие сквозь время и пространство: утонченная классика Антонио Вивальди встретится со страстными ритмами аргентинского танго Астора Пьяццоллы. Две эпохи, два взгляда на смену времен года в одном концерте.

Концерт Lumos Concerts / Фото: Аляска Архипова

Красота и гармония природы, а также узнаваемые с первых нот мелодии, которые вы точно слышали в фильмах и рекламе, все это – в чарующей атмосфере света тысячи свечей. Именно в такой обстановке музыка обретает особое звучание и глубину.

Начало концерта – в 19:00. Билеты можно приобрести по ссылке.

Подробности доступны в соцсетях организаторов: "Телеграм" и "ВКонтакте".

