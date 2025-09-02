Вечная классика при свечах. Lumos Concerts в Барнауле исполнит музыку Вивальди и Пьяццоллы
Программа "Времена года" объединит две эпохи в одном концерте
02 сентября 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFJC6d9A
10 сентября 2025 года в Барнауле в концертном зале "Сибирь" (пр. Ленина, 7) состоится премьера музыкальной программы "Времена года" от уже полюбившихся многим солистов Lumos Concerts*.
Гостей ждет путешествие сквозь время и пространство: утонченная классика Антонио Вивальди встретится со страстными ритмами аргентинского танго Астора Пьяццоллы. Две эпохи, два взгляда на смену времен года в одном концерте.
Красота и гармония природы, а также узнаваемые с первых нот мелодии, которые вы точно слышали в фильмах и рекламе, все это – в чарующей атмосфере света тысячи свечей. Именно в такой обстановке музыка обретает особое звучание и глубину.
Начало концерта – в 19:00. Билеты можно приобрести по ссылке.
Подробности доступны в соцсетях организаторов: "Телеграм" и "ВКонтакте".
*Lumos Concerts ("Люмос Концертс")
Возрастное ограничение 6+
ИП Кропачева Ю. И., ОГРНИП 323253600073311Реклама
Комментарии 0