ВТБ: в первом полугодии выдачи автокредитов в Сибири составили 4,4 млрд рублей

Сибиряки заключили в ВТБ более 4,4 тыс. кредитов на авто

06 июля 2023, 17:05, ИА Амител

Кредит / Фото: ijeab / Freepik

Клиенты ВТБ в Сибирском федеральном округе в июне заключили свыше 1,3 тыс. сделок на приобретение автомобилей на сумму около 1,5 млрд рублей. Это на 30 % превышает результат мая. Всего с начала года банк оформил в Сибири 4,4 тыс. автокредитов на сумму около 4,4 млрд рублей (в 2,6 раза "обогнав" результат первого полугодия 2022 года).

Регионами-лидерами в Сибири по объему выданных ВТБ средств в июне стали:

Красноярский край (более 392 млн рублей),

Новосибирская область (свыше 254 млн рублей),

Иркутская область (более 252 млн рублей).

На фоне сохраняющегося дефицита предложения новых автомобилей основной спрос заемщиков по-прежнему концентрируется в сегменте машин с пробегом. В июне доля таких транспортных средств в структуре выдач ВТБ составила 75 % сделок (+ 1 процентный пункт с мая и на 21 процентный пункт с начала года).

В условиях роста стоимости новых машин продолжает незначительно расти средний размер одного автокредита. По итогам июня в Сибири в структуре выдач ВТБ показатель составил 1,14 млн рублей (+5 % к маю).

"По итогам шести месяцев мы наблюдаем растущий спрос на автокредитование среди жителей Алтайского края и республики Алтай. За первое полугодие банк ВТБ предоставил более 540 млн рублей на приобретение автомобилей, что более чем в 2,5 раза превышает показатели шести месяцев прошлого года. Июнь стал самым активным месяцем по темпам продаж, жители региона оформили автокредиты на 195 млн рублей", – прокомментировал управляющий ВТБ по Алтайскому краю и республике Алтай Дмитрий Горбунов.

Он добавил, что по-прежнему стимулирующими факторами спроса выступают госпрограммы развития отечественного автопрома, а также растущие поставки китайских брендов.

С точки зрения марок наибольшей популярностью у покупателей новых машин пользуются автомобили:

Lada* – c ними в январе-июне ВТБ проводил около четверти кредитных сделок;

– c ними в январе-июне ВТБ проводил около четверти кредитных сделок; Kia* с долей в выдачах 8,8 %;

с долей в выдачах 8,8 %; Omoda* – 7,6 %;

– 7,6 %; Hyundai* – 7,1 %;

– 7,1 %; Changan*, впервые вошедший в список лидеров (около 4 % сделок).

В целом, по оценке ВТБ, за первое полугодие выдачи автокредитов в России достигли 600 млрд рублей, на 13 % превысив результат половины рекордного 2021 года. Июнь также отмечен историческим показателем: на покупку транспортных средств россияне получили в банках около 125 млрд рублей. Предыдущий пик продаж за отдельный месяц пришелся на май – порядка 118 млрд рублей.

* Lada ("Лада"), Kia ("Киа"), Omoda ("Омода"), Hyundai ("Хендай"), Changan ("Чанган").