Местами до -10. О погоде в Алтайском крае 9 декабря

От -16 до -21 градуса ожидается в Алтайском крае днем 9 декабря. Как сообщает региональный ЦГМС, в отдельных районах ожидается потепление — от -10 до -15 градусов.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле от -16 до -18 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.