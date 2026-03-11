Самая популярная статья расходов — замена зимних шин на летние

11 марта 2026, 13:51, ИА Амител

Обслуживание авто, ремонт / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Аналитики платформ "Авито Товары" и "Авито Реклама" провели исследование, как россияне готовят автомобили к весеннему сезону, — результаты опроса опубликовала "Лента.ру".

Выяснилось, что абсолютное большинство автовладельцев (58%) в первую очередь меняют зимние шины на летние. На втором месте по популярности — проверка и замена технических жидкостей, которую планируют 43% опрошенных.

Существенная доля водителей также уделяет внимание диагностике ключевых систем машины: тормоза проверяют 29% участников опроса, подвеску — 25%, аккумулятор — 23%, а кондиционер и вентиляцию — 22%.

При подготовке к весне автомобилисты активно приобретают сопутствующие товары. Наибольший спрос наблюдается на технические жидкости, летние шины и средства для ухода за салоном.

Кроме того, многие планируют закупить автохимию и принадлежности для мойки автомобиля. Заметная часть респондентов (28%) собирается обновить щетки стеклоочистителя.

Финансовые затраты на весеннюю подготовку авто в среднем составляют 25 тысяч рублей. При этом половина опрошенных стремится уложиться в бюджет до 20 тысяч рублей.

Детальное распределение планируемых расходов выглядит так: до 20 тысяч рублей закладывают 50% респондентов, от 20 до 30 тысяч — 17%, от 30 до 50 тысяч — 15%, а от 50 до 70 тысяч рублей — 7%.

Исследование также выявило, что 20% россиян в ближайшие два года намерены сменить автомобиль на более экономичный. Основной причиной такого решения автовладельцы называют высокую стоимость содержания имеющейся машины.