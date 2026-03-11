Высокие ставки сохранятся еще некоторое время — до устойчивого смягчения денежно-кредитной политики

11 марта 2026, 13:55, ИА Амител

Отказ в кредите / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В апреле ожидается снижение процентных ставок по ипотеке и потребительским кредитам, заявила "Газете.ru" арбитражный управляющий Минюста, экс-сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова. По ее прогнозам, ставки по ипотеке уменьшатся на 0,2–0,4 процентного пункта, а по потребительским кредитам — на 0,3–0,5 п.п.

Такой прогноз базируется на ожидаемом решении Центрального банка России, который, как предполагает Епифанова, на заседании 20 марта снизит ключевую ставку с 15,5 до 14–15%. Снижение кредитных ставок начнется через две недели после этого заседания, отметила она.

«Решение Центрального банка оказывает значительное влияние на кредитные рынки. Если регулятор сохранит стабильность или осторожно снизит ставку, процентные ставки по кредитам начнут падать с небольшой задержкой. В течение двух недель после заседания можно ожидать умеренного снижения: по потребительским кредитам — на 0,3–0,5 п.п., по ипотеке — на 0,2–0,4 п.п. Это обусловлено постепенным снижением инфляционных рисков и готовностью банков смягчать кредитные условия при стабилизации экономики», — пояснила Епифанова.

Она подчеркнула, что высокие ставки будут сохраняться в России еще некоторое время, пока денежно-кредитная политика не станет мягче. Епифанова посоветовала заемщикам быть внимательными и осмотрительными: тщательно оценивать свою долговую нагрузку, сравнивать условия различных банков и учитывать вероятность будущих изменений ставок. Такой подход, по ее мнению, поможет снизить риски и сбалансировать финансовые обязательства.

Ранее сообщалось, что в России средние ставки по вкладам упали до минимальных 14,2%.