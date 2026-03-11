Основатель "Марии-Ра" Александр Ракшин стал новым миллиардером в мировом рейтинге Forbes

В 1990 году бывший учитель физкультуры и мастер спорта по лыжным гонкам запустил свой первый бизнес

11 марта 2026, 13:55, ИА Амител

Александр Ракшин, основатель сети "Мария-Ра" / Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

Капитал семьи основателя розничной сети "Мария‑Ра" Александра Ракшина превысил миллиард долларов: по оценке Forbes, его суммарная стоимость достигает 1,4 млрд долларов, пишет Forbes.

Ракшин владеет 25% компании "Розница", которой принадлежит оператор сети "Мария‑Ра" — ООО "Розница К‑1", аналогичными долями располагают его супруга, дочь и сын.

"Мария‑Ра" — крупнейшая продуктовая сеть Сибири с более чем 1300 магазинами в пяти регионах: Алтайский край, Республика Алтай, Новосибирская, Кемеровская и Томская области. Выручка "Розницы К‑1" по итогам 2024 года превысила 121 млрд рублей.

Основную часть семейного капитала составляет недвижимость: чистые активы компаний "Мария‑Ра", "Первый" и других, владеющих коммерческой недвижимостью, оцениваются более чем в 70 млрд рублей.

В портфель входят доходный дом Третьяковых на Кузнецком мосту, ТЦ "Саларис" в Москве площадью 310 тыс. кв. м, купленный в 2023 году у Сергея Гордеева, Мещаниново подворье, торговые центры в Сибири.

Кроме того, семье принадлежат "Алтайхлеб", который входит в топ‑20 производителей хлеба и кондитерских изделий России. А также компания "Русский овощ", которая выращивает картофель, морковь и свеклу в Алтайском крае.

Александр Ракшин, в прошлом учитель физкультуры и мастер спорта по лыжным гонкам, серебряный призер чемпионата СССР среди юниоров 1973 года, начал бизнес в 1990 году со зверофермы, а затем получил в результате раздела имущества магазин площадью 70 кв. м, названный "Мария‑Ра" в честь матери.

К кризису 1998 года сеть насчитывала 15 магазинов. После дефолта Ракшин сфокусировался на розничной торговле и стал придерживаться консервативной финансовой политики, развивая бизнес преимущественно на собственные средства.

С конца 1990‑х он изучал европейский опыт розницы, что позволило ужесточить требования к поставщикам и активно развивать собственные марки.

С 2000‑х годов Ракшин инвестирует в недвижимость: под управлением компании "Первый" сейчас находятся 11 торговых центров. Помимо бизнеса, он поддерживает спортивные инициативы — ежегодно проводится лыжный праздник "Мария‑Ра" с трассой длиной 25 км в Барнаульском ленточном бору. В этом году, к своему 75‑летнему юбилею, предприниматель планирует пройти дистанцию 75 км.

