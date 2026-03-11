Основатель "Марии-Ра" Александр Ракшин стал новым миллиардером в мировом рейтинге Forbes
В 1990 году бывший учитель физкультуры и мастер спорта по лыжным гонкам запустил свой первый бизнес
11 марта 2026, 13:55, ИА Амител
Капитал семьи основателя розничной сети "Мария‑Ра" Александра Ракшина превысил миллиард долларов: по оценке Forbes, его суммарная стоимость достигает 1,4 млрд долларов, пишет Forbes.
Ракшин владеет 25% компании "Розница", которой принадлежит оператор сети "Мария‑Ра" — ООО "Розница К‑1", аналогичными долями располагают его супруга, дочь и сын.
"Мария‑Ра" — крупнейшая продуктовая сеть Сибири с более чем 1300 магазинами в пяти регионах: Алтайский край, Республика Алтай, Новосибирская, Кемеровская и Томская области. Выручка "Розницы К‑1" по итогам 2024 года превысила 121 млрд рублей.
Основную часть семейного капитала составляет недвижимость: чистые активы компаний "Мария‑Ра", "Первый" и других, владеющих коммерческой недвижимостью, оцениваются более чем в 70 млрд рублей.
В портфель входят доходный дом Третьяковых на Кузнецком мосту, ТЦ "Саларис" в Москве площадью 310 тыс. кв. м, купленный в 2023 году у Сергея Гордеева, Мещаниново подворье, торговые центры в Сибири.
Кроме того, семье принадлежат "Алтайхлеб", который входит в топ‑20 производителей хлеба и кондитерских изделий России. А также компания "Русский овощ", которая выращивает картофель, морковь и свеклу в Алтайском крае.
Александр Ракшин, в прошлом учитель физкультуры и мастер спорта по лыжным гонкам, серебряный призер чемпионата СССР среди юниоров 1973 года, начал бизнес в 1990 году со зверофермы, а затем получил в результате раздела имущества магазин площадью 70 кв. м, названный "Мария‑Ра" в честь матери.
К кризису 1998 года сеть насчитывала 15 магазинов. После дефолта Ракшин сфокусировался на розничной торговле и стал придерживаться консервативной финансовой политики, развивая бизнес преимущественно на собственные средства.
С конца 1990‑х он изучал европейский опыт розницы, что позволило ужесточить требования к поставщикам и активно развивать собственные марки.
С 2000‑х годов Ракшин инвестирует в недвижимость: под управлением компании "Первый" сейчас находятся 11 торговых центров. Помимо бизнеса, он поддерживает спортивные инициативы — ежегодно проводится лыжный праздник "Мария‑Ра" с трассой длиной 25 км в Барнаульском ленточном бору. В этом году, к своему 75‑летнему юбилею, предприниматель планирует пройти дистанцию 75 км.
13:56:57 11-03-2026
странно.. я в марашку много лет не хожу.. как он стал богатеем?
22:55:34 11-03-2026
Гость (13:56:57 11-03-2026) странно.. я в марашку много лет не хожу.. как он стал богат... вы слишком высокого мнения о себе. А за оскорбления можете лично прийти в офис компании и ответить юристу? если что IP ваш есть
01:44:22 14-03-2026
Гость (22:55:34 11-03-2026) вы слишком высокого мнения о себе. А за оскорбления можете л... Многомиллиардный бизнес может и схлопнуться от такого отношения к людям. Босс тянет лямку в 75лет, а какая чванливая спесивая курица так подставляет его.
13:58:12 11-03-2026
14:05:03 11-03-2026
08:44:47 12-03-2026
14:08:24 11-03-2026
08:45:23 12-03-2026
14:15:24 11-03-2026
А ещё Александр Фёдорович сам придумал мотивирующую пословицу для своих работников, трудящихся в сети Мария Ра. "Кто много работает, тот хорошо живёт".
Также сетью активно используется бренд "Плати меньше - живи лучше". Кто придумал, не знаю.
19:32:10 11-03-2026
Гость (14:15:24 11-03-2026) А ещё Александр Фёдорович сам придумал мотивирующую пословиц... Хаха, а мне сразу вспомнилось "больше всех в колхозе работала лошадь, но председателем она так и не стала")
14:19:42 11-03-2026
14:21:31 11-03-2026
1.4 миллиарда долларов это за вычетом того что Лазарь Ксандопуло успел оттяпать?
15:43:20 11-03-2026
Гость (14:21:31 11-03-2026) 1.4 миллиарда долларов это за вычетом того что Лазарь Ксандо... Ксапондопало хорошо присосался
15:49:41 11-03-2026
Гость (15:43:20 11-03-2026) Ксапондопало хорошо присосался... Наши зарплаты и пенсии через кассу Мария-Ра оплачивали альфонса?
14:33:43 11-03-2026
14:38:58 11-03-2026
22:56:53 11-03-2026
14:42:11 11-03-2026
14:43:07 11-03-2026
15:00:23 11-03-2026
Каждый из нас принес копеечку его империи.
Это с нашей помощью он в Форбсе.
Все мы немножечко миллиардеры )))
15:01:46 11-03-2026
Ну вот вам и средняя зарплата по краю 100 или сколько там тысяч руб.
15:13:24 11-03-2026
Гость (15:01:46 11-03-2026) Ну вот вам и средняя зарплата по краю 100 или сколько там ты...
Не хочу хвастаться, но у нас с Александром на двоих 1 400 000 614 долларов
16:38:49 11-03-2026
Гость (15:13:24 11-03-2026) Не хочу хвастаться, но у нас с Александром на двоих 1 40... Отнюдь, милейший. Это я сделал его долларовым миллиардером, пару раз в неделю покупая у него хлеб и сметану.
21:48:08 11-03-2026
Гость (16:38:49 11-03-2026) Отнюдь, милейший. Это я сделал его долларовым миллиардером, ... Благодаря тому хлебу, я купил себе хлебопечку))
00:05:15 12-03-2026
Гость (15:13:24 11-03-2026) Не хочу хвастаться, но у нас с Александром на двоих 1 40... Самый верный подсчёт.Теперь осталось взять с.... п... без стыда и совести иначе не получится
15:49:02 11-03-2026
Гость (15:01:46 11-03-2026) Ну вот вам и средняя зарплата по краю 100 или сколько там ты... Все же зарплата и капитал /который Форбс оценивает/ - это две огромные разницы, как говорят в Одессе. Зарплата у него может быть вообще 1 рубль.
А за Трассу Здоровья Александру Федоровичу респект и уважуха!!
15:25:15 11-03-2026
15:32:34 11-03-2026
22:58:25 11-03-2026
15:41:58 11-03-2026
Молодец Ракшин!
Смог и сумел. Уважаю таких.
читаю комменты и поражаюсь степени зависти
Проще клацать по клаве сидя дома, чем поднять филейную часть и что-то изменить в своей жизни.
19:37:30 11-03-2026
Патамушта (15:41:58 11-03-2026) Молодец Ракшин!Смог и сумел. Уважаю таких.читаю комм... Наивненький буратинка продолжающий верить в сказку что своим трудом можно стать миллиардером?)
15:45:45 11-03-2026
Хороший был физрук. Помню его марш-броски на лыжах, по банкам стреляли. С собой всегда сух-пайки организовывал с коржиками из школы. М-мммм.
22:02:19 11-03-2026
Гость (15:45:45 11-03-2026) Хороший был физрук. Помню его марш-броски на лыжах, по банка... вот и помни, а про вас, тут же все забыли
22:59:15 11-03-2026
Гость (15:45:45 11-03-2026) Хороший был физрук. Помню его марш-броски на лыжах, по банка... вы в 64 школе учились?
00:29:30 12-03-2026
Гость (22:59:15 11-03-2026) вы в 64 школе учились? ... Он в 89 работал в начале 80-х.
15:56:10 11-03-2026
16:06:46 11-03-2026
А кроме Трассы здоровья есть что?
Галицкий в Краснодаре стадион построил, футбольный клуб организовал, парк посадил!
Вот это я понимаю!
Или Дерипаска как родной Усть-Лабинск преобразил!?
А здесь что?
16:32:48 11-03-2026
Гость (16:06:46 11-03-2026) А кроме Трассы здоровья есть что? Галицкий в Краснодаре ... Где сейчас Галицкий? Обобрали, как липку. У государства такие уловки не проходят.
16:39:54 11-03-2026
Гость (16:06:46 11-03-2026) А кроме Трассы здоровья есть что? Галицкий в Краснодаре ... Он ленточный бор посадил 20 тысяч лет назад. А щас тропинку назвал трассой.
16:40:49 11-03-2026
Молодец! Спасибо за трассу здоровья. В магазин тоже похаживаю иногда в марию-ра. В 1990 ходил в самый первый магазин).
17:34:15 11-03-2026
Молодец Ракшин!
Смог и сумел. Уважаю таких.
читаю комменты и поражаюсь степени зависти
Да не завидует никто. И все знают как так получилось. Вместе с сан санычем крутили денежки в банках, по краю людям зарплаты почти по 9 месяцев не давали. Может, в Барауле чуть лучше было, а дальше совсем хреново. Сан саныч на голудом глазу на ТВ говорил, мол, понимаю, что денег не дают, но за свет платить надо. Это ответ на вопрос почему за неуплату процент сдергивали. Прада говорят, что любой бизнес на крови людской. Так что пусть подавятся своими миллиардами из крови .
17:50:22 11-03-2026
Зарплаты на РЦ как были год назад 60 т.р., так до сих пор и не подняли. Обещали, но нет. А работы понавешали ещё больше. Молодцы!
17:57:06 11-03-2026
Гость (17:50:22 11-03-2026) Зарплаты на РЦ как были год назад 60 т.р., так до сих пор и ... Без лоха, ярд баксов не поднимешь.
14:08:24 12-03-2026
Гость (17:50:22 11-03-2026) Зарплаты на РЦ как были год назад 60 т.р., так до сих пор и ... В 2016 на РЦ 35-40 платили, а в 2021 стали 20-25 платить, поэтому и ушёл оттуда...
И не жалею.
18:11:37 11-03-2026
С деньгами расстаются- как кровь из зубов выдавливают. В нашей сфере никто с МРашкой работать не хочет. Связался один - потом все ходили, по плечу сочувственно похлопывали - мол, ничего, бывает и хуже...
18:39:44 11-03-2026
Гость (18:11:37 11-03-2026) С деньгами расстаются- как кровь из зубов выдавливают. В наш... Знакомая ситуация. Арендовали 12 квадратов у них.... врагу не пожелаешь.
23:01:17 11-03-2026
Гость (18:11:37 11-03-2026) С деньгами расстаются- как кровь из зубов выдавливают. В наш... вот ты врать!! видимо поэтому более 400 магазинов ломятся от товаров, да?? вы врать то не умеете. нк этои хорошо
20:16:40 11-03-2026
Знаю его очень давно ... респект ему за создание торговой империи регионального масштаба . Но его отношение к своим сотрудникам не вызывает уважения - это раз . Далее , многие умиляются лыжней , но это всё финансируется не им из своей прибыли , а поборами с поставщиков в сеть . Если уж совсем коротко , то он просто богатый жлоб и уж точно не меценат и так далее ...
21:00:15 11-03-2026
Сегодня на РУТУБЕ в новостях «Крамаровский в эфире»:
«Дефицит федерального бюджета за январь – февраль 2026г достиг почти 3,5 тр рублей, сообщил МИНФИН. Это около 90% от запланированного на весь год дефицита бюджета 3,8тр рублей и примерно на 1тр р больше, чем за аналогичный период 2025. При этом нефтегазовые доходы сократились на 47,1% год к году.
Но кому-то на это совершенно наплевать! В рейтинг богатейших людей мира Forbes вошли 155 российских миллиардеров, 14 из них – впервые. Не удивлен! В России же уменьшились доходы бюджета, проблемы с наполнением – самое время войти в список!»
21:13:30 11-03-2026
Странно написано. Если у него 25% - значит они все четверо миллиардеры ? Или миллиард на четверых? Не то что мне это прям важно - но пишут как то двусмысленно
21:28:00 11-03-2026
23:04:18 11-03-2026
знакомы еще со школы, спасибо за снабжение школ края, за спортзал в школе и всю аммуницию для лыжного спорта, за бесплатный бассейн, фрукты, пробежки по утрам, . Привет Галине Степановне, уважаемый СанФедрыч!! мы вас всегда с теплом вспоминаем с одноклассниками, еще раз с самым теплым приветом из Лимассола !! прилетайте, порыбачим!
08:12:16 12-03-2026
Гость (23:04:18 11-03-2026) знакомы еще со школы, спасибо за снабжение школ края, за спо... Лимассол - это не в окрестностях Колымы? А с аварией там всё улажено?
00:28:26 12-03-2026
А мог бы быть как Галицкий и на свои миллиарды оставить память о себе, сделав что- то для людей! А сделать мог бы многое, не будь жлобом.Но нет...останется просто физруком, который став долларовым миллиардером, способствовал превращению родного города...но в общем вы поняли.
08:44:55 12-03-2026
Цены потолок, что не богатеть то, знакомые работают на складах говорят тюрьма концлагерь
09:17:42 12-03-2026
09:40:31 12-03-2026
Мария ра не торгуется на бирже поэтому цена от фонаря
13:24:38 12-03-2026
16:55:16 12-03-2026
А что то про Тихонова Сашу не чего не сказочно только за свои и кредиты без процентные