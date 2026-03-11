Основатель "Марии-Ра" Александр Ракшин стал новым миллиардером в мировом рейтинге Forbes

В 1990 году бывший учитель физкультуры и мастер спорта по лыжным гонкам запустил свой первый бизнес

11 марта 2026, 13:55, ИА Амител

Александр Ракшин, основатель сети "Мария-Ра" / Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников
Капитал семьи основателя розничной сети "Мария‑Ра" Александра Ракшина превысил миллиард долларов: по оценке Forbes, его суммарная стоимость достигает 1,4 млрд долларов, пишет Forbes.

Ракшин владеет 25% компании "Розница", которой принадлежит оператор сети "Мария‑Ра" — ООО "Розница К‑1", аналогичными долями располагают его супруга, дочь и сын.

"Мария‑Ра" — крупнейшая продуктовая сеть Сибири с более чем 1300 магазинами в пяти регионах: Алтайский край, Республика Алтай, Новосибирская, Кемеровская и Томская области. Выручка "Розницы К‑1" по итогам 2024 года превысила 121 млрд рублей.

Основную часть семейного капитала составляет недвижимость: чистые активы компаний "Мария‑Ра", "Первый" и других, владеющих коммерческой недвижимостью, оцениваются более чем в 70 млрд рублей.

В портфель входят доходный дом Третьяковых на Кузнецком мосту, ТЦ "Саларис" в Москве площадью 310 тыс. кв. м, купленный в 2023 году у Сергея Гордеева, Мещаниново подворье, торговые центры в Сибири.

Кроме того, семье принадлежат "Алтайхлеб", который входит в топ‑20 производителей хлеба и кондитерских изделий России. А также компания "Русский овощ", которая выращивает картофель, морковь и свеклу в Алтайском крае.

Александр Ракшин, в прошлом учитель физкультуры и мастер спорта по лыжным гонкам, серебряный призер чемпионата СССР среди юниоров 1973 года, начал бизнес в 1990 году со зверофермы, а затем получил в результате раздела имущества магазин площадью 70 кв. м, названный "Мария‑Ра" в честь матери.

К кризису 1998 года сеть насчитывала 15 магазинов. После дефолта Ракшин сфокусировался на розничной торговле и стал придерживаться консервативной финансовой политики, развивая бизнес преимущественно на собственные средства.

С конца 1990‑х он изучал европейский опыт розницы, что позволило ужесточить требования к поставщикам и активно развивать собственные марки.

С 2000‑х годов Ракшин инвестирует в недвижимость: под управлением компании "Первый" сейчас находятся 11 торговых центров. Помимо бизнеса, он поддерживает спортивные инициативы — ежегодно проводится лыжный праздник "Мария‑Ра" с трассой длиной 25 км в Барнаульском ленточном бору. В этом году, к своему 75‑летнему юбилею, предприниматель планирует пройти дистанцию 75 км.

Комментарии 59

Гость

13:56:57 11-03-2026

странно.. я в марашку много лет не хожу.. как он стал богатеем?

Гость

22:55:34 11-03-2026

Гость (13:56:57 11-03-2026) странно.. я в марашку много лет не хожу.. как он стал богат... вы слишком высокого мнения о себе. А за оскорбления можете лично прийти в офис компании и ответить юристу? если что IP ваш есть

Гость

01:44:22 14-03-2026

Гость (22:55:34 11-03-2026) вы слишком высокого мнения о себе. А за оскорбления можете л... Многомиллиардный бизнес может и схлопнуться от такого отношения к людям. Босс тянет лямку в 75лет, а какая чванливая спесивая курица так подставляет его.

Гость

13:58:12 11-03-2026

воистину в нужном месте и в нужный час оказался
СанФедорычу долгих лет.

ВВП

14:05:03 11-03-2026

Радуемся или плачем, подскажите что народу делать?

Гость

08:44:47 12-03-2026

ВВП (14:05:03 11-03-2026) Радуемся или плачем, подскажите что народу делать?... Ты что ли народ?

Гость

14:08:24 11-03-2026

И что? Нам испытать прилив небывалой гордости за бывшего учителя?

Гость

08:45:23 12-03-2026

Гость (14:08:24 11-03-2026) И что? Нам испытать прилив небывалой гордости за бывшего учи... Лично ты хоть куклу Вуду можешь сплести…

Гость

14:15:24 11-03-2026

А ещё Александр Фёдорович сам придумал мотивирующую пословицу для своих работников, трудящихся в сети Мария Ра. "Кто много работает, тот хорошо живёт".
Также сетью активно используется бренд "Плати меньше - живи лучше". Кто придумал, не знаю.

Гость

19:32:10 11-03-2026

Гость (14:15:24 11-03-2026) А ещё Александр Фёдорович сам придумал мотивирующую пословиц... Хаха, а мне сразу вспомнилось "больше всех в колхозе работала лошадь, но председателем она так и не стала")

Гость

14:19:42 11-03-2026

Радость пришла откуда не ждали! Всё! Сегодня по случаю праздника буду кутить на все 200 рублей!

Гость

14:21:31 11-03-2026

1.4 миллиарда долларов это за вычетом того что Лазарь Ксандопуло успел оттяпать?

Гость

15:43:20 11-03-2026

Гость (14:21:31 11-03-2026) 1.4 миллиарда долларов это за вычетом того что Лазарь Ксандо... Ксапондопало хорошо присосался

Покупатель

15:49:41 11-03-2026

Гость (15:43:20 11-03-2026) Ксапондопало хорошо присосался... Наши зарплаты и пенсии через кассу Мария-Ра оплачивали альфонса?

Гость

14:33:43 11-03-2026

Успехов по всем направлениям Здоровья.

Гость

14:38:58 11-03-2026

Ну вот. Открываем журнал Форбс, и смотрим фамилии кто реально управляет и стоит за всем происходящим.

Гость

22:56:53 11-03-2026

Гость (14:38:58 11-03-2026) Ну вот. Открываем журнал Форбс, и смотрим фамилии кто реальн... вы больной что-ли??

Антон

14:42:11 11-03-2026

За "Трассу Здоровья" огромная ему Благодарность!

Гость

14:43:07 11-03-2026

волшебные лыжи привезли к богатству

Гость

15:00:23 11-03-2026

Каждый из нас принес копеечку его империи.
Это с нашей помощью он в Форбсе.
Все мы немножечко миллиардеры )))

Гость

15:01:46 11-03-2026

Ну вот вам и средняя зарплата по краю 100 или сколько там тысяч руб.

Гость

15:13:24 11-03-2026

Гость (15:01:46 11-03-2026) Ну вот вам и средняя зарплата по краю 100 или сколько там ты...
Не хочу хвастаться, но у нас с Александром на двоих 1 400 000 614 долларов

Гость

16:38:49 11-03-2026

Гость (15:13:24 11-03-2026) Не хочу хвастаться, но у нас с Александром на двоих 1 40... Отнюдь, милейший. Это я сделал его долларовым миллиардером, пару раз в неделю покупая у него хлеб и сметану.

Гость

21:48:08 11-03-2026

Гость (16:38:49 11-03-2026) Отнюдь, милейший. Это я сделал его долларовым миллиардером, ... Благодаря тому хлебу, я купил себе хлебопечку))

Гость

00:05:15 12-03-2026

Гость (15:13:24 11-03-2026) Не хочу хвастаться, но у нас с Александром на двоих 1 40... Самый верный подсчёт.Теперь осталось взять с.... п... без стыда и совести иначе не получится

Мимопроходящий

15:49:02 11-03-2026

Гость (15:01:46 11-03-2026) Ну вот вам и средняя зарплата по краю 100 или сколько там ты... Все же зарплата и капитал /который Форбс оценивает/ - это две огромные разницы, как говорят в Одессе. Зарплата у него может быть вообще 1 рубль.
А за Трассу Здоровья Александру Федоровичу респект и уважуха!!

Пацифист

15:25:15 11-03-2026

Тот случай, когда только респект и уважуха, как говорится. Праздники лыжные одно удовольствие посещать.

Гость

15:32:34 11-03-2026

Все не нажрется! Саня, у гроба карманов нет!

Гость

22:58:25 11-03-2026

Гость (15:32:34 11-03-2026) Все не нажрется! Саня, у гроба карманов нет! ... Этого всего и вам желаем с великой силой

Патамушта

15:41:58 11-03-2026

Молодец Ракшин!
Смог и сумел. Уважаю таких.
читаю комменты и поражаюсь степени зависти
Проще клацать по клаве сидя дома, чем поднять филейную часть и что-то изменить в своей жизни.

Гость

19:37:30 11-03-2026

Патамушта (15:41:58 11-03-2026) Молодец Ракшин!Смог и сумел. Уважаю таких.читаю комм... Наивненький буратинка продолжающий верить в сказку что своим трудом можно стать миллиардером?)

Гость

15:45:45 11-03-2026

Хороший был физрук. Помню его марш-броски на лыжах, по банкам стреляли. С собой всегда сух-пайки организовывал с коржиками из школы. М-мммм.

Гость

22:02:19 11-03-2026

Гость (15:45:45 11-03-2026) Хороший был физрук. Помню его марш-броски на лыжах, по банка... вот и помни, а про вас, тут же все забыли

Гость

22:59:15 11-03-2026

Гость (15:45:45 11-03-2026) Хороший был физрук. Помню его марш-броски на лыжах, по банка... вы в 64 школе учились?

Гость

00:29:30 12-03-2026

Гость (22:59:15 11-03-2026) вы в 64 школе учились? ... Он в 89 работал в начале 80-х.

Гость

15:56:10 11-03-2026

С понедельника по по пятницу, всегда бываю в его храмах. Спасибо!

Гость

16:06:46 11-03-2026

А кроме Трассы здоровья есть что?
Галицкий в Краснодаре стадион построил, футбольный клуб организовал, парк посадил!
Вот это я понимаю!
Или Дерипаска как родной Усть-Лабинск преобразил!?
А здесь что?

Гость

16:32:48 11-03-2026

Гость (16:06:46 11-03-2026) А кроме Трассы здоровья есть что? Галицкий в Краснодаре ... Где сейчас Галицкий? Обобрали, как липку. У государства такие уловки не проходят.

Гость

16:39:54 11-03-2026

Гость (16:06:46 11-03-2026) А кроме Трассы здоровья есть что? Галицкий в Краснодаре ... Он ленточный бор посадил 20 тысяч лет назад. А щас тропинку назвал трассой.

Гость

16:40:49 11-03-2026

Молодец! Спасибо за трассу здоровья. В магазин тоже похаживаю иногда в марию-ра. В 1990 ходил в самый первый магазин).

гость

17:34:15 11-03-2026

Молодец Ракшин!
Смог и сумел. Уважаю таких.
читаю комменты и поражаюсь степени зависти

Да не завидует никто. И все знают как так получилось. Вместе с сан санычем крутили денежки в банках, по краю людям зарплаты почти по 9 месяцев не давали. Может, в Барауле чуть лучше было, а дальше совсем хреново. Сан саныч на голудом глазу на ТВ говорил, мол, понимаю, что денег не дают, но за свет платить надо. Это ответ на вопрос почему за неуплату процент сдергивали. Прада говорят, что любой бизнес на крови людской. Так что пусть подавятся своими миллиардами из крови .

Гость

17:50:22 11-03-2026

Зарплаты на РЦ как были год назад 60 т.р., так до сих пор и не подняли. Обещали, но нет. А работы понавешали ещё больше. Молодцы!

Гость

17:57:06 11-03-2026

Гость (17:50:22 11-03-2026) Зарплаты на РЦ как были год назад 60 т.р., так до сих пор и ... Без лоха, ярд баксов не поднимешь.

Гость

14:08:24 12-03-2026

Гость (17:50:22 11-03-2026) Зарплаты на РЦ как были год назад 60 т.р., так до сих пор и ... В 2016 на РЦ 35-40 платили, а в 2021 стали 20-25 платить, поэтому и ушёл оттуда...
И не жалею.

Гость

18:11:37 11-03-2026

С деньгами расстаются- как кровь из зубов выдавливают. В нашей сфере никто с МРашкой работать не хочет. Связался один - потом все ходили, по плечу сочувственно похлопывали - мол, ничего, бывает и хуже...

Гость

18:39:44 11-03-2026

Гость (18:11:37 11-03-2026) С деньгами расстаются- как кровь из зубов выдавливают. В наш... Знакомая ситуация. Арендовали 12 квадратов у них.... врагу не пожелаешь.

Гость

23:01:17 11-03-2026

Гость (18:11:37 11-03-2026) С деньгами расстаются- как кровь из зубов выдавливают. В наш... вот ты врать!! видимо поэтому более 400 магазинов ломятся от товаров, да?? вы врать то не умеете. нк этои хорошо

С.М.

20:16:40 11-03-2026

Знаю его очень давно ... респект ему за создание торговой империи регионального масштаба . Но его отношение к своим сотрудникам не вызывает уважения - это раз . Далее , многие умиляются лыжней , но это всё финансируется не им из своей прибыли , а поборами с поставщиков в сеть . Если уж совсем коротко , то он просто богатый жлоб и уж точно не меценат и так далее ...

Гость

21:00:15 11-03-2026

Сегодня на РУТУБЕ в новостях «Крамаровский в эфире»:

«Дефицит федерального бюджета за январь – февраль 2026г достиг почти 3,5 тр рублей, сообщил МИНФИН. Это около 90% от запланированного на весь год дефицита бюджета 3,8тр рублей и примерно на 1тр р больше, чем за аналогичный период 2025. При этом нефтегазовые доходы сократились на 47,1% год к году.
Но кому-то на это совершенно наплевать! В рейтинг богатейших людей мира Forbes вошли 155 российских миллиардеров, 14 из них – впервые. Не удивлен! В России же уменьшились доходы бюджета, проблемы с наполнением – самое время войти в список!»

Юрий

21:13:30 11-03-2026

Странно написано. Если у него 25% - значит они все четверо миллиардеры ? Или миллиард на четверых? Не то что мне это прям важно - но пишут как то двусмысленно

гость

21:28:00 11-03-2026

Вот из бюджета им денежки и прилетели почему-то?

Гость

23:04:18 11-03-2026

знакомы еще со школы, спасибо за снабжение школ края, за спортзал в школе и всю аммуницию для лыжного спорта, за бесплатный бассейн, фрукты, пробежки по утрам, . Привет Галине Степановне, уважаемый СанФедрыч!! мы вас всегда с теплом вспоминаем с одноклассниками, еще раз с самым теплым приветом из Лимассола !! прилетайте, порыбачим!

Гость

08:12:16 12-03-2026

Гость (23:04:18 11-03-2026) знакомы еще со школы, спасибо за снабжение школ края, за спо... Лимассол - это не в окрестностях Колымы? А с аварией там всё улажено?

Гость

00:28:26 12-03-2026

А мог бы быть как Галицкий и на свои миллиарды оставить память о себе, сделав что- то для людей! А сделать мог бы многое, не будь жлобом.Но нет...останется просто физруком, который став долларовым миллиардером, способствовал превращению родного города...но в общем вы поняли.

Александр

08:44:55 12-03-2026

Цены потолок, что не богатеть то, знакомые работают на складах говорят тюрьма концлагерь

Гость

09:17:42 12-03-2026

Даже первый его магазин до сих пор работает! Молодец! Здоровья и процветания!

Баффет

09:40:31 12-03-2026

Мария ра не торгуется на бирже поэтому цена от фонаря

Гость

13:24:38 12-03-2026

Санкции богатеть не помещали? Как так

Бла бла

16:55:16 12-03-2026

А что то про Тихонова Сашу не чего не сказочно только за свои и кредиты без процентные

