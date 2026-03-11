Для барнаульских пенсионеров откроют центр профилактики когнитивных расстройств
В Добро.Центре "Молоды душой" смогут собираться ветераны и представители старшего поколения
11 марта 2026, 13:18, ИА Амител
Алтайский край вошел в пятерку победителей конкурса проекта "Деменция.net" фонда "Память поколений": региональный Добро.Центр "Молоды душой" станет одной из пяти площадок, где будет реализована масштабная программа поддержки ментального здоровья пожилых людей. Об этом сообщает краевое Минсоцзащиты.
В текущем году проект охватит пять регионов — Алтайский край, Волгоградскую область, Севастополь, Новосибирск и Калининград. Основная цель инициативы — создание центров профилактики когнитивных расстройств для старшего поколения.
Эти центры будут решать несколько задач: выявлять риски развития когнитивных нарушений, внедрять проверенные методики поддержания ментального здоровья и оказывать профессиональную помощь пожилым людям.
«Добро.Центр "Молоды душой" превратится в точку притяжения для ветеранов и граждан "серебряного" возраста. В его стенах участники смогут осваивать техники поддержания когнитивных функций, находить единомышленников и принимать участие в тематических мероприятиях, направленных на сохранение ментального благополучия», — говорится в публикации.
Руководитель Добро.Центра "Молоды душой" Ольга Степанова прокомментировала победу региона:
«Мы рады, что наш регион стал победителем. Это признание усилий команды и возможность улучшить качество жизни и ментальное здоровье пожилых людей».
13:45:24 11-03-2026
где примерно - когда откроют.. контакты ... статья ради статьи?
15:22:33 11-03-2026
Гость (13:45:24 11-03-2026) где примерно - когда откроют.. контакты ... статья ради стат... солидарны с Вами! видимо, лимит на вакансии!