В Бийске почти на неделю закроют для проезда улицу Ударную

На время проведения работ общественный транспорт направят в объезд через улицу Воинов-Интернационалистов

11 марта 2026, 13:31, ИА Амител

Дорожный знак "Стоп" / Фото: amic.ru

В Бийске на несколько дней ограничат движение транспорта на улице Ударной. Причиной станут аварийные ремонтные работы на теплосетях, сообщили в городской администрации.

По данным мэрии, проезд перекроют на участке в районе дома № 85. Ограничение будет действовать с 08:00 12 марта до 22:00 17 марта. В этот период сквозное движение транспорта по улице будет закрыто.

На время проведения работ общественный транспорт направят в объезд через улицу Воинов-Интернационалистов. Как пояснили в администрации наукограда, такие меры необходимы для проведения аварийного ремонта на участке теплосети.