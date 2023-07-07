Жители двух Алтаев оформили в ВТБ уже 5,8 млрд рублей ипотеки с начала года
В банке прогнозируют дальнейший рост спроса на вторичное жилье, новостройки и индивидуальное домостроение
07 июля 2023, 14:05, ИА Амител
Жилищные кредиты на 13,8 млрд рублей предоставил жителям Сибирского федерального округа банк ВТБ в июне 2023 года (это на 15% больше чем в мае). За первый летний месяц ипотеку оформили более 3,6 тысяч сибиряков. А за первое полугодие текущего года банк выдал на эти цели жителям Сибири уже 58,9 млрд рублей, что чуть выше результата рекордного по спросу аналогичного периода в 2021 году.
Где чаще оформляют ипотеку?
Наибольшая активность заемщиков в Сибири пришлась на Новосибирскую область, где за январь-июнь клиенты получили в ВТБ на покупку недвижимости свыше 18,6 млрд рублей.
На втором месте по объему выдач – Красноярский край и республика Хакасия, где банк провел ипотечные сделки на 10,8 млрд рублей.
Замыкает топ-3 регионов-лидеров Омская область с объемом продаж свыше 8 млрд рублей.
Средний размер кредита по итогам июня составил около 4 млн рублей, увеличение с начала года – на 300 тысяч рублей.
А Алтайский край?
Что же касается Алтайского края и Республики Алтай, то за шесть месяцев банк предоставил жителям этих двух регионов свыше 5,8 млрд рублей. Самым активным месяцем стал июнь – 1,3 млрд рублей.
"Мы наблюдаем восстановление спроса на рынке ипотечных услуг, показатели уже приблизились к рекордным данным 2021 года. Мы связываем перспективы развития рынка с дальнейшим ростом спроса на вторичное жилье, строительством новых объектов недвижимости и увеличением числа сделок в сегменте индивидуального жилищного строительства", – прокомментировал управляющий ВТБ по Алтайскому краю и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.
А что по стране?
В целом по стране в июне банки предоставили населению жилищные кредиты примерно на 600 млрд рублей. Выдачи ипотеки за первое полугодие достигли 3 трлн рублей (+10% к январю-июню рекордного 2021 года).
ВТБ в июне провел около 22 тысяч ипотечных сделок на 108 млрд рублей. Всего по итогам шести месяцев жилищные кредиты в банке оформили более 106 тысяч клиентов на сумму 550 млрд рублей. Это примерно на четверть выше результата за январь-июнь 2022 года.
В результате повышенного интереса россиян к загородной недвижимости и перезапуска банком профильных программ в 1,5 раза по отношению к июню прошлого года выросла доля ипотеки на дома, хотя в общем объеме выдач такие кредиты по-прежнему занимают только 6%.
14:19:11 07-07-2023
И что хорошего в этой новости? Большая часть жителей края в долгах как в шелках. В шоколаде только банки
15:28:13 07-07-2023
Лохов всё больше и больше
16:14:20 07-07-2023
Гость (15:28:13 07-07-2023) Лохов всё больше и больше ... А не лохи живут на улице?
15:44:17 07-07-2023
Сегодня в СБЕРе в банкоматах нет денег (да и работает только один из трёх, на двух других электронная заствка, что проблемы устраняются). Люди приходят, могут только положить, а взять зарплату - ни-ни. Банковские работники говорят, что деньги будут завтра. Так-то в субботу у них выходной... Про "завтра" верится с трудом.
16:05:51 07-07-2023
Спрос на недвижимость растёт из года в год в разы, и соответственно цена. Купив квартиру сегодня, ты гарантированно продашь её через год в два раза дороже!
16:26:14 07-07-2023
Гость (16:05:51 07-07-2023) Спрос на недвижимость растёт из года в год в разы, и соответ... в прошлом году моя квартира в Барнауле стоила дороже...а в этом почему-то цена упала... говорят, рынок такой