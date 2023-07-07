Жители двух Алтаев оформили в ВТБ уже 5,8 млрд рублей ипотеки с начала года

В банке прогнозируют дальнейший рост спроса на вторичное жилье, новостройки и индивидуальное домостроение

07 июля 2023, 14:05, ИА Амител

Ипотека / Фото: pressfoto / Freepik

Жилищные кредиты на 13,8 млрд рублей предоставил жителям Сибирского федерального округа банк ВТБ в июне 2023 года (это на 15% больше чем в мае). За первый летний месяц ипотеку оформили более 3,6 тысяч сибиряков. А за первое полугодие текущего года банк выдал на эти цели жителям Сибири уже 58,9 млрд рублей, что чуть выше результата рекордного по спросу аналогичного периода в 2021 году.

Где чаще оформляют ипотеку?

Наибольшая активность заемщиков в Сибири пришлась на Новосибирскую область, где за январь-июнь клиенты получили в ВТБ на покупку недвижимости свыше 18,6 млрд рублей.

На втором месте по объему выдач – Красноярский край и республика Хакасия, где банк провел ипотечные сделки на 10,8 млрд рублей.

Замыкает топ-3 регионов-лидеров Омская область с объемом продаж свыше 8 млрд рублей.

Средний размер кредита по итогам июня составил около 4 млн рублей, увеличение с начала года – на 300 тысяч рублей.

А Алтайский край?

Что же касается Алтайского края и Республики Алтай, то за шесть месяцев банк предоставил жителям этих двух регионов свыше 5,8 млрд рублей. Самым активным месяцем стал июнь – 1,3 млрд рублей.

"Мы наблюдаем восстановление спроса на рынке ипотечных услуг, показатели уже приблизились к рекордным данным 2021 года. Мы связываем перспективы развития рынка с дальнейшим ростом спроса на вторичное жилье, строительством новых объектов недвижимости и увеличением числа сделок в сегменте индивидуального жилищного строительства", – прокомментировал управляющий ВТБ по Алтайскому краю и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

А что по стране?

В целом по стране в июне банки предоставили населению жилищные кредиты примерно на 600 млрд рублей. Выдачи ипотеки за первое полугодие достигли 3 трлн рублей (+10% к январю-июню рекордного 2021 года).

ВТБ в июне провел около 22 тысяч ипотечных сделок на 108 млрд рублей. Всего по итогам шести месяцев жилищные кредиты в банке оформили более 106 тысяч клиентов на сумму 550 млрд рублей. Это примерно на четверть выше результата за январь-июнь 2022 года.

В результате повышенного интереса россиян к загородной недвижимости и перезапуска банком профильных программ в 1,5 раза по отношению к июню прошлого года выросла доля ипотеки на дома, хотя в общем объеме выдач такие кредиты по-прежнему занимают только 6%.