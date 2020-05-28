60 дней коронавируса в Алтайском крае. Как менялась ситуация и чего ждать дальше?

Зараженные: от одного до 1,6 тысячи

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявили в ночь на 30 марта. Все началось с жительницы Барнаула, которая с признаками ОРВИ прилетела из Доминиканы на московском рейсе. А после понеслось.

На десятый день зараженных было уже 18. Поначалу зараза не выходила за пределы Барнаула. Но на 13-й день инфицированных оказалось уже 29, и к краевому центру присоединились Павловск и Заринск. После этого география COVID-19 росла как на дрожжах: по данным на 28 мая, коронавирус выявили уже на 55 территориях края. "Сдались" все города, но пока еще не все районы.

В конце апреля в Алтайском крае было чуть больше 300 зараженных. За месяц прибавилось 1,3 тыс. (!). Всему виной майские праздники, во время которых жители региона не соблюдали самоизоляцию, заявили в Роспотребнадзоре. Да и будем честны: многие не соблюдает и сейчас. Как результат: 1 мая – 423 зараженных, 12 мая – 727, а 19 мая перевалили за 1000. До сих пор ежедневный рост новых заболевших держится на отметке 60-80 случаев.

В общем, убедитесь в этом сами.