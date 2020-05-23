Парикмахерским в Алтайском крае разрешили работать, но они все равно недовольны

Три недели назад в Алтайском крае разрешили работать парикмахерским. Только тем, которые расположены на первых этажах и имеют отдельный вход. Этому решению обрадовались все обросшие за месяц самоизоляции жители нашего региона. Но спустя почти месяц появились новые жалобы от мастеров ножниц и фена. Клиентов немного, покрыть убытки не получается. А страх перед штрафами Роспотребнадзора такой, что даже после разрешения губернатора мастера работают за запертыми дверями. Мы расспросили парикмахеров о новых условиях работы и выяснили, кому и почему на самом деле сейчас тяжело.

О "невыполнимых условиях"

После того как губернатор подписал указ, разрешивший работу парикмахерским, Роспотребнадзор разослал рекомендации по организации их деятельности в период пандемии. Среди них – измерение температуры тела сотрудников перед работой, обслуживание клиентов по предварительной записи и с интервалом в 20 минут между посетителями, оказание услуг каждому клиенту в отдельном кабинете, обеззараживание воздуха, дистанцирование работников и посетителей на расстоянии 1,5 метра и др. Часть этих рекомендаций и вызвали недоумение у сотрудников бьюти-сферы.

"Требования, которые предъявляет Роспотребнадзор нам, нелепы – утверждает парикмахер Алена. – Ну вот, дистанцирование работников и посетителей. То есть парикмахеры должны находиться от клиента на расстоянии 1,5 метра. Это каким, интересно, образом нам тогда работать?"

Не вызывает восторга и масочный режим, введенный в Алтайском крае. Трудно стричь клиента, если он в медицинской маске, утверждает мастер: "Остриженные волосы липнут, набиваются под маску, колются. Лицо клиента не видно, тяжело корректировать стрижку. А при покраске? Ее же все равно приходится снимать – виски же тоже надо прокрасить без проплешин".

Да и клиентов, как говорит парикмахер, все-таки сейчас не так много, как хотелось бы. Видимо, люди все-таки напуганы, не торопятся идти в парикмахерскую или экономят деньги на более важные вещи. "По крайней мере, мне выходить на работу в салон сейчас невыгодно: я еле-еле наскребу на арендную плату. А еще со всеми этими условиями легко попасть под штраф, поэтому я пока работаю на дому. Выделила дома отдельную комнату для этого. Клиентам – бахилы, антисептик и после каждого из них обязательно дезинфицирую и проветриваю комнату. Почти все как на работе".

Боится проверок и потенциальных штрафов и парикмахер Ирина. А потому она, хоть и стрижет клиентов в парикмахерской, работает за запертыми дверями.

"Несмотря на то, что сейчас парикмахерским на первом этаже зданий работать разрешили, мы делаем вид, что закрыты. Клиентов принимаем только "своих" и только по записи. Как только зашел, сразу запираем дверь. Боимся проверок: всегда ведь найдут, к чему придраться", – говорит мастер.

По ее словам, условия своей работы они не особо поменяли: поверхности обрабатывали антисептиком и раньше. А вот насчет масочного режима – сложнее: "Мы и сами иногда ходим без масок и клиентов без масок тоже принимаем. Перчатки – по желанию".

А вот с клиентами, отмечает, Ирина, действительно, проблема. Все-таки ждали, что их будет больше после двухмесячного режима самоизоляции. Но, с другой стороны, те, что приходят, тоже хорошо. Пусть небольшой, но заработок.

"Пусть, наконец, узнают про СанПиН"

Руководитель барнаульского барбершопа Александра (имя изменено) уверяет, что ничего сверхъестественного в требованиях Роспотребнадзора нет.

А "удивительными" они стали для тех, кто работает полулегально, считает Александра.

"Кто привык работать в полулегальных условиях, так им, может, сейчас все удивительно. Вот пусть хотя бы узнают, как соблюдать санитарные правила. Эти все рассказы, как им тяжело живется, да что заставляют все дезинфицировать, ну, извините, это совершенно нормально, и раньше тоже было. Вы СанПиН-то почитайте!"

По словам предпринимательницы, почти все требования из списка Роспотребнадзора хорошие салоны соблюдали еще задолго до коронавируса. Проводили регулярную дезинфекцию, тщательно обрабатывали инструменты.

"Никаких суперстрогих норм Роспотреб не заставляет соблюдать. Да, нам пришлось ограничить количество клиентов. В одном зале сейчас работает один мастер и один клиент. И да, мы теперь обязательно носим маски и перчатки, но некоторые наши мастера делали так и раньше. Также даем одноразовые маски, перчатки и средства дезинфекции клиентам бесплатно. Но опять же, дезинфицирующее средство и так в нормальных парикмахерских всегда было. И мы обрабатывали им поверхности после каждого клиента. Ну, стали сейчас дополнительно ручки дверные протирать, терминал. Не трудно, опять же".

Александра также уверила, что и маска на клиенте стрижке головы мастеру не мешает. "Если только надо бороду подстричь… Ну, снимет ненадолго, но это не частая услуга".

А вот чай, кофе, соки, которые раньше клиентам предлагали бесплатно, сейчас пришлось убрать: одно из требований Роспотребнадзора.

На отсутствие клиентов Александра не жалуется. Вообще, по ее словам, предприниматель должен уметь адаптироваться к предлагаемым условиям. "У нас очень мягкий режим по сравнению с другими регионами и странами. Надо радоваться тому, что работать разрешают, а не ныть, как все плохо", – считает женщина.

Анна, владелица салона красоты, тоже уверена, что для большинства предприятий бьюти-сферы требования Роспотребнадзора неожиданностью не стали.

"Они, конечно, стали жестче. Некоторые требования непонятны. Например, расстояние между клиентом и парикмахером. Ну, с маской клиенту будет тяжеловато. Но, в принципе не страшно. Да и все остальное – решаемо. Мы и раньше почти все это выполняли. Приходим на работу, всегда переодеваемся. Даже обувь меняем. Помещение после клиентов проветриваем, дезинфицируем. У каждого мастера отдельный кабинет".

Анна отмечает, что страшнее штрафов Роспотребнадзора, – потеря клиентов. Потребители стали грамотными, четко знают, какое дезинфицирующее оборудование должно быть в салоне красоты, как его обрабатывать, следят за чистотой инструментов и рук мастера. Поэтому в салонах, где дорожат клиентами и своей репутацией, соблюдают и санитарные правила.

"Трудно, наверное, небольшим парикмахерским. Тем, кто все еще принимал клиентов по живой очереди, без записи. У кого на маленькой площади сразу три мастера по стрижкам и два – по маникюру. Конечно, они работать при новых требованиях не могут. Но тем не менее утверждать, что предъявляются драконовские меры, не стоит", – размышляет Анна.

О неравноправии

"А знаете, на что сейчас многие жалуются? На неравноправие", – возмущается предприниматель.

"Посмотрите сами, какая странная ситуация. Разрешили работать парикмахерским, которые расположены на первом этаже и с отдельным входом. В том числе тем, кто расположен на первом этаже многоэтажных жилых домов. А другим – нет. Мы не работаем. Хотя в мой салон ведет отдельный вход, а у каждого мастера отдельный кабинет. Но мы находимся на втором этаже торгового центра, и работать нам не разрешили. Почему? Я не знаю, как и с кем тут спорить".

Анна рассказывает, что от нее уже ушли два мастера. Видимо, нашли, где могут сейчас зарабатывать. "Я освободила всех своих мастеров от аренды, надеялась, что вместе переживем этот кризис, но зато когда все кончится, у меня будут мастера. Но сейчас вот двое уже ушли. Обидно. Я пропила уже курс антидепрессантов, но ничего тут не поделаешь: людям надо зарабатывать на жизнь. Это у меня муж работает, и мама на пенсии и тоже работает, меня есть кому поддержать. А как девочки, которые одни с детьми?"

Возмущает предпринимателя и ситуация с масками, вернее, их новая цена. "Я сейчас хожу в магазин в многоразовых масках. И понимаю, что привыкнуть к ним не смогу. Хотя вот уже десять лет ежедневно работаю в маске. Раньше покупала упаковку черных масок 50 штук за 147 рублей. Сейчас одна простая и ужасного качества маска стоит 50 рублей. Понимаете, да? Сколько мне их надо на день? Я даже не представляю, как и что будет, когда мы выйдем на работу".

Пока Анна не представляет еще и когда выйдет на работу. Учитывая ежедневный рост числа заболевших коронавирусом, вряд ли это произойдет в начале июня. К тому же вполне вероятно (если больных станет еще больше), что в регионе вновь ужесточат режим и парикмахерские снова закроют. Тогда жаловаться на "драконовские" требования уже не придется.

За сутки 21 мая в Алтайском крае было выявлено 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составило 1184 человека, среди них 144 ребенка.