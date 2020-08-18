Шесть пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб региона по ситуации с COVID-19. Таким образом, общее число летальных случаев в крае достигло 281.
Напомним, что в предыдущие двое суток пациенты, зараженные коронавирусом, не умирали.
Также за сутки лабораторно подтвержден еще 91 случай инфицирования. Общее число зараженных в регионе с начала эпидемии составляет 10 802.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 43, Рубцовск – 13, Хабарский район -7, Новоалтайск – 6, Яровое – 3, Бийск, Заринск, Поспелихинский район – по 2 заболевших, Алейск, Камень-на-Оби, Благовещенский, Егорьевский, Косихинский, Краснощековский, Локтевский, Первомайский, Рубцовский, Смоленский, Тальменский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по одному заболевшему,
Как уже сообщал amic.ru, в Алтайском крае готовятся очередные послабления "ковидного" режима. В частности, губернатор Виктор Томенко поручил региональному Минспорта рассмотреть возможность открытия бассейнов, проведения спортивных мероприятий со зрителями на трибунах и увеличения наполняемости фитнес-центров.
Комментарии
Вчера было 34 на ИВЛ, сегодня 30. Значит, 6 с ИВЛ умерло +2 прибавилось? Так понимать?
Вероятно, это говорит о том, что выявленных заболевших гораздо больше.
ну и досвидос. дальше что?
ААААААААА, мы все умрем
18.08.2020 11:45
- гость -
ну и досвидос. дальше что?
МЫ ВСЕ УМРЕМ
пусть горят в аду наши чиновники, которые рисуют статистику вместо того, чтобы организовать массовое тестирование и своевременную помощь всем заболевшим. Это твари, от которых тошнит
18.08.2020 12:39
Обыватель
Присоединяюсь, там и место. Пока во главу угла будут ставить цифры, а не реальных людей - у нашей страны не будет будущего.
Жена две недели не могла сдать анализы на ковид, отвечают что квоты кончились сдавайте за свой счёт. В итоге заплатили сдали, результаты + , я болею, дети тоже, а сколько людей с нами общались?
18.08.2020 13:05
- гость -
Скорейшего вам выздоровления!
P.S. Господа чиновники, ну доколе???? Хватит уже врать в статистике, где реальная работа???