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Горячая Кулунда и холодные Хабары. Какие рекорды побило жаркое лето 2020 на Алтае

, ИА "Амител"
Лето 2020 в Алтайском крае было удивительно жарким и засушливым
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Лето 2020 года в Алтайском крае оказалось очень богатым на аномально жаркие дни и очень бедным на дожди, из-за чего регион настигли засуха и повышенная пожароопасность. Но несмотря на это, средние температуры воздуха в июне и июле в регионе оказались в пределах нормы, рассказали в алтайском Гидрометцентре. Когда был самый жаркий день этого лета, удалось ли Алтаю в 2020 году побить какие-либо температурные рекорды и чего ждать от погоды в ближайшие дни – читайте в материале amic.ru.

Аномальная норма

Самыми "горячими" днями лета 2020 в Алтайском крае был период с 14 по 21 июля, рассказали в ЦГМС. Целую неделю в западных и южных районах региона температура воздуха держалась на отметках от +30 до +35 градусов. Пик жары пришелся на 17 июля: термометры в Славгороде показывали +35,5 градуса. В Барнауле в тот день было +32,5 градуса.

Но на среднюю месячную температуру аномальный период практически не повлиял: по краю она составила от +18 до +22 градусов, а в Барнауле +20 градусов. В Гидрометцентре объяснили, что эти показатели близки к средней месячной норме.

Самым жарким днем лета 2020 года пока остается 13 июня: тогда температура достигла +36,6 градуса в Кулунде. Кстати, этот показатель является рекордом за всю историю метеонаблюдений за этот день. Еще один дневной температурный рекорд обновился 27 июня: тогда в Усть-Калманке метеорологи зафиксировали +34,9 градуса. При этом в ЦГМС подчеркнули, что средняя температура все равно тоже оказалась близка к норме.

Но на этом рекорды заканчиваются, пояснили синоптики: несмотря на всю аномальность лета 2020 года, абсолютный максимум в Алтайском крае побить так и не удалось. Самую высокую температуру на Алтае синоптики зафиксировали 22 июля 1953 года: тогда столбики термометров поднялись до отметки +38,3 градуса.

Кстати, самой холодной для барнаульцев стала ночь 16 июня – тогда температура была +5,3 градуса. Но самой холодной точкой на карте Алтайского края стали Хабары – там в июне столбики термометров опускались до -0,7°С. Тем не менее это тоже не тянет на рекорд.

Осадков почти не было

Жаркому лету 2020 сопутствует серьезный недобор осадков по всему краю, рассказали в ЦГМС. Во многих районах дождей выпало меньше половины от нормы. Но не везде. В Гидрометцентре отметили, что летние дожди имеют локальный характер, а потому некоторым все-таки повезло с осадками больше других, и норма там даже оказалась превышена.

Например, в Поспелихе в июне выпало всего 9 мм осадков, а вот в Солонешном в этом же месяце – 94 мм. В июле больше всех на дожди повезло рубцовчанам: там выпало 153 мм. Но районов, где по осадкам зафиксировали серьезный недобор в июне и июле, оказалось большинство, подчеркнули в ЦГМС.

Самый сильный ливень за все лето прошел в Краснощеково 13 июля: тогда за 12 часов выпало 53 мм. В Барнауле, кстати, количество осадков в июле оказалось в пределах нормы: 64 мм.

Август пока жарче обычного

В Гидрометцентре отметили, что полные итоги лета будут подводить, когда закончится август. Но пока температура в последний летний месяц немного жарче обычного. Средний показать первой декады – плюс 24 градуса, что на 3 градуса выше средних показателей. Во второй декаде температура продолжает превышать среднюю, но уже примерно на 1-2 градуса. Но сейчас еще рано делать выводы, что и весь месяц окажется аномально жарким, объяснили в ЦГМС.

Дождей в августе пока тоже заметно больше, чем в июне и июле. В отдельных районах количество осадков составляет от 50 до 80% от нормы, а в Кулунде даже 90%. В Барнауле метеорологи зафиксировали 18 мм осадков. Особенно хороший дождь прошел днем 7 августа. Но локальный характер дождей сохраняется, отмечают синоптики. Это видно даже по краевой столице: пока одна метеостанция отмечает 18 мм, на другой этот показатель гораздо меньше, рассказали в ЦГМС.

Осадков будет еще больше уже на этой неделе, прогнозирует Гидрометцентр. С 18 августа по краю начнут проходить кратковременные дожди с грозами, а местами даже с градом. Максимальная температура воздуха в ближайшие дни опустится с +29°С до +25°С. Впрочем, жара отступит ненадолго. Уже к выходным снова потеплеет.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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