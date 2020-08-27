Алтайский край занимает 22 место в стране по ежедневному приросту числа зараженных. Сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе ожидают в конце сентября, но брать тест на COVID-19 у заболевших ОРВИ пока не будут. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
69 новых случаев заражения коронавирусной инфекции выявили в Алтайском крае. Из них 40 — барнаульцы. Теперь в регионе 11456 инфицированных, среди них 959 детей.
В регионе уже выздоровели 10094 человек, из них 76 - за прошедшие сутки. Сейчас на лечении находятся 1042 пациентов. Тяжелое течение болезни наблюдается у 107 пациентов, а к аппарату ИВЛ подключены 31 заболевший.
За весь период пандемии в Алтайском крае скончались 320 человек с COVID-19 (трое за минувшие сутки). Коронавирусная инфекция стали причиной смерти у 119 человек.
В Алтайском крае больным острыми респираторно-вирусными инфекциями пока не будут делать тест на COVID-19, рассказала Ольга Егорова, начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Роспотребнадзора по региону.
Сейчас обследование на коронавирусную инфекцию проводят прибывшим из-за рубежа, но только при проявлении клиники респираторных инфекций; людей с внебольничной пневмонией; медперсонал, работающий с коронавирусом, сотрудники соцучреждений закрытого профиля и проживающие в них. А также организованные коллективы, где выявили зараженного. Все эти контингенты указаны в постановлении главного санитарного врача страны.
По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, врачи при осмотре будут определять, чем болеет пациент — ОРВИ или коронавирусом. Алтайские больницы получили рекомендации федерального ведомства, где прописаны особенности клинической картины, которые наиболее характерны для коронавирусной инфекции, ОРВИ и гриппа.
Ученые проанализировали истории болезней почти 300 пациентов с COVID-19, госпитализированных в конце марта – начале апреля.
Средний возраст исследуемых составлял 61 год. В итоге оказалось, что у 80% из них была гипертония, у 65% – ожирение, у 54% – диабет и низкий уровень липопротеинов высокой плотности (39%).
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Об ограничениях и возможностях
- первый этап снятия ограничений: что теперь можно;
- второй этап снятия ограничений: что разрешили в августе;
- масочный режим в Алтайском крае ужесточили: как и зачем;
- могут ли выгнать из магазина и автобуса, если нет маски;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка;
- нужно ли ребенку сдавать тест на COVID-19 для детского сада;
- как будут учиться школьники Алтайского края в новом учебном году.
О работе
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
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