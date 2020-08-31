В Алтайском крае готовятся к третьему этапу снятия ограничений. Губернатора просят разрешить в Барнауле концерты, а в Минздраве объяснили, как подготовить детей к учебе во время пандемии. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
65 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Из них 41 — в Барнауле. Теперь в регионе 11720 инфицированных, среди них 964 ребенка.
Коронавирусом уже переболели 10412 человек, из них 39 выздоровели за прошедшие сутки.
На лечении сейчас находятся 974 человека. Тяжелое течение болезни наблюдается у 122 пациентов, а к аппаратам ИВЛ подключены 35 из них.
При этом за минувшие сутки ни один пациент с COVID-19 не умер. Общее число летальных случаев осталось прежним – 333. Но коронавирусная инфекция стала причиной смерти только у 124 пациентов.
В ближайшие дни в правительстве Алтайского края обсудят третий этап снятия "ковидных" ограничений, сообщает Telegram-канал "Ленина, 59".
Напомним, в августе губернатор Виктор Томенко уже разрешил открыться детским садам, паркам, спортзалам, крупным магазинам и всем кафе и ресторанам. Но они должны работать в соответствии с указом и требованиями Роспотребнадзора. Позже в регионе разрешили занятия в бассейнах (но не для всех), отменили ограничения на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, при этом сохранили запрет на присутствие зрителей на трибунах.
"Сегодня деятельность концертной индустрии остановлена полностью. При этом переполнены метро, отели, рестораны, пляжи, набережные. Люди собираются стихийно, неорганизованно. Так больше продолжаться не может. Мы – профессионалы! Мы умеем качественно и безопасно проводить мероприятия. Нам нужны разумные и конкретные этапы открытия уже сейчас, иначе концертную индустрию ждет крах", – говорится в сообщении.
Напомним, в регионе до сих пор запрещены массовые мероприятия.
Алтайский край вошел в лидирующую группу регионов России, розничная торговля которых понесла наименьшие потери в период пандемии. Наш регион оказался на 13 месте. Оборот розничной торговли упал всего на 0,9% и достиг 70,5 тысяч рублей на одного жителя.
А шесть регионов страны даже сумели нарастить оборот товаров. Это Томская (+2,3%), Ленинградская (+2,1%) и Тверская (+1,4%) области, Чукотский автономный округ (+0,8%), а также Рязанская (+0,8%) и Сахалинская (+0,4%) области.
Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому взрослые должны объяснить ребенку, идущему в школу, об опасности коронавируса, заявили в Минздраве РФ. Лучше всего это сделать на личном примере: продемонстрировать, как носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.
Также родителям следует контролировать соблюдение ребенком мер личной гигиены и проверять мытье рук и использование антисептиков. Кроме того, взрослые должны знать симптомы коронавируса и в случае необходимости незамедлительно обращаться к врачу.
Стационар Центральной городской больницы Бийска с 31 августа закрыли на карантин из-за коронавируса.
По данным издания "Бийский рабочий", порядка 20 человек из персонала оказались больны COVID-19. О точном числе зараженных не сообщается. А вот в официальной сводке оперативного штаба региона нет никаких данных о вспышке заболеваемости.
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Об ограничениях и возможностях
- первый этап снятия ограничений: что теперь можно;
- второй этап снятия ограничений: что разрешили в августе;
- масочный режим в Алтайском крае ужесточили: как и зачем;
- могут ли выгнать из магазина и автобуса, если нет маски;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка;
- нужно ли ребенку сдавать тест на COVID-19 для детского сада;
- как будут учиться школьники Алтайского края в новом учебном году.
О работе
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
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