Из Бийска в Абакан. Где пройдет супертрасса за 50 миллиардов и когда ее построят

Правительство страны в марте 2019 года одобрило проект строительства дороги из Бийска до Абакана. Стоимость проекта оценивается в 49-50 миллиардов рублей. Трасса соединит регионы юга Сибири, значительно сократив время в пути между ними, а также из регионов СФО до Китая и Монголии. Сейчас из наукограда до столицы Республики Хакасии можно доехать через объездную – это почти 1100 километров (около 15 часов на автомобиле). Новая трасса будет на 600 километров короче и удобнее. Участок собираются строить за счет федеральных средств, поэтому когда дорогу сдадут – неизвестно. Подробности масштабного проекта появились на портале "Доринфо". По предварительным планам правительства РФ, начать строительство должны ориентировочно в 2024-2026 годах. Рассказываем, где может пройти новая трасса и что это даст Алтайскому краю и другим регионам Сибири.

Алтайский край. 6,2 миллиарда рублей

По данным алтайского Минтранса, стоимость участка дороги Бийск – Абакан, пролегающей через территорию края, оценивается в 5,7-6,2 миллиарда рублей. До сих пор дорожники не определились, где пройдет трасса. Реализовать масштабный проект на территории региона возможно по двум краевым автодорогам: Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница с Кемеровской областью и Бийск – Карабинка – граница с Республикой Алтай. Работы планируют начать в 2022 году.

По первой схеме в Абакан из Бийска можно будет уехать через Целинное и Ельцовку. Это участок около 160 километров. Идею уже поддержал депутат АКЗС Владислав Вакаев. По его мнению, строительство трассы в двух бедных районах Алтайского края даст толчок экономике: новые кафе, заправки, отели, а это десятки новых рабочих мест. Тем более что население Целинного района за 25 лет сократилось на 30-40%.

Второй вариант – протянуть автомобильное шоссе через Республику Алтай – выглядит более перспективным для алтайского Минтранса. Это позволит разгрузить отчасти Чуйский тракт от туристов, особенно в летние месяцы. Как поясняют в ведомстве, маршрут Абакан – Бийск на территории Алтайского края пройдет по существующей дороге. А значит, строить новую магистраль будет не нужно. Придется обновить только существующую дорогу.

"Развитие проекта "Абакан – Бийск" важно для социально-экономического развития регионов. Это позволит организовать транзитное движение автомобильного транспорта с соседнего региона на существующую федеральную дорогу Р-256 "Чуйский тракт", благоприятную атмосферу для развития бизнеса, обеспечить туристическую привлекательность Алтайского края и находящихся рядом субъектов РФ", – отметили в ведомстве.

Республика Алтай. 6 миллиардов

В соседней республике автомобильный маршрут пройдет по двум участкам дорог: Бийск – Турочак, протяженностью 54,8 км, и Турочак – граница с Кемеровской областью. Его длина составит 44,5 километра. Дорога из наукограда в Турочак уже много лет находится в ужасном состоянии. Она не асфальтирована, поэтому приходится ползти на автомобиле по гравию и щебенке. Водители, которые часто ездят по этой "дороге", едва ли не молятся, чтобы трассу построили как можно быстрее. Ориентировочная стоимость реконструкции участка в республике составляет 6,2 миллиарда рублей.

Согласно планам алтайского Минтранса, реализовывать проект начнут в 2025 году. Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции автодороги на всем протяжении планируется в 2026-2030 годы при условии поступления дополнительного финансирования из федерального бюджета. В министерстве считают, что транспортный маршрут Абакан – Бийск привлечет на Алтай новых туристов.

Кемеровская область. 36 миллиардов

Основная часть дороги пройдет именно по Кемеровской области. Для этого придется построить участок Абакан – Большой Ортон – Таштагол с подъездом к Междуреченску. По поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, для строительства новой дороги Новокузнецк – Междуреченск за 2022-2024 годы необходимо разработать проект. Начать строить объект надеются в 2025 году. Параллельно начнут возводить дорогу Новокузнецк – Междуреченск в обход города Мыски.

Кемеровские власти готовы начать строить свой участок трассы Бийск – Абакан уже хоть завтра. Тем более что часть проекта регион мог бы потянуть в финансовом плане и самостоятельно. На сайте администрации правительства Кузбасса сообщается, что новый транспортный коридор Абакан – Бийск обеспечит на протяжении от Кемерова до Междуреченска дорогу первой категории, что повысит пропускную способность и безопасность движения. Строительство обходов городов Мыски и Междуреченска позволит вывести транзитный транспорт с территории населенных пунктов, сократить время в пути, снизить затраты на перевозки, а также улучшить экологическую обстановку.

Республика Тыва. 1-3 миллиарда

Будущая дорога затронет и один из самых бедных регионов страны. В настоящее время практически нет информации, где может пройти трасса. Однако ранее республиканские власти опубликовали стратегию развития дорожной отрасли, в которой говорилось о развитии нескольких маршрутов с соседними республиками. Так, предусмотрено строительство дороги до села Кош-Агач Республики Алтай протяженностью 65 километров через Монгун-Тайгинский район Республики Тыва. Эта дорога позволит соединить федеральные трассы Р-257 "Енисей" и Р-256 "Чуйский тракт", в дальнейшем с выходом на "Саянское кольцо".

Проект беспрецедентный для Республики Тыва. Будущее шоссе сократит путь до Алтая сразу на 300 километров. Проектом предусмотрен ремонт и реконструкция участков трассы Ак-Довурак – Абаза, которая связывает запад Тывы и Хакасию. Ориентировочная стоимость проекта неизвестна. Но, по предварительным подсчетам, она может составить от одного до трех миллиардов рублей.

Республика Хакасия. Стоимость неизвестна

Сибирская республика сейчас фактически отрезана от Алтая. Между ними десятки километров непроходимой тайги с ее красивыми лесами, горами и чистым воздухом (не случайно там часто любит отдыхать Владимир Путин). Новая дорога потенциально могла бы привлечь в Хакасию десятки тысяч туристов со всей Сибири. Но делать крюк через Кемерово в 1100 километров барнаулец вряд ли захочет.

В рамках строительства трассы Бийск – Абакан на территории региона планируют провести реконструкцию отрезка Аскиз – Бирикчуль – Вершина Теи. Также построят дорогу Абакан – Большой Ортон – Таштагол с подъездом к Междуреченску на участках автодороги Вершина Теи – Шора – Изыхгол в Аскизском районе. Речь идет об участке около 20 километров.

Власти региона хотели начать работы за собственные средства уже в 2020 году. Но от планов пришлось отказаться. Причем не из-за коронавируса, а из-за отсутствия подрядчиков. Стоимость реконструкции участка дороги Аскиз – Бирикчуль – Вершина Теи с 68-го км по 73-й км составляет 203,6 миллиона рублей.

Окончательная сумма станет известна после госэкспертизы. Работы начнутся не раньше 2022 года. В Минтрансе Хакасии считают, что транспортный коридор значительно ускорит развитие таких территорий, как Шерегеш (Кузбасс), Поднебесные Зубья (Кузбасс и Хакасия), а также позволит реализовать перспективный туристский инвестиционный проект "Великое Саяно-Алтайское кольцо", который объединяет территории шести регионов: Республики Хакасия, Тыва, Алтай, Кузбасс, Алтайский и Красноярский края.

А что это вообще за проект "Бийск – Абакан"?

Коридор в Алтайский край в Хакасию – давний проект, который хотел реализовать еще предыдущий глава республики Виктор Зимин, скончавшийся несколько недель назад от коронавируса. Еще в качестве главы региона он встречался в 2017 году с Владимиром Путиным и попросил выделить около 49-50 миллиардов на проект дороги Бийск – Абакан. Президент одобрительно покачал головой и через год на уровне правительства страны проект одобрили.

В 2015 году бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев предложил соединить федеральные трассы "Чуйский тракт" и "Енисей", соединительная дорога пролегала бы по территории Кузбасса. Этот проект также позволял бы республикам Тыва и Хакасия сократить расстояние до Республики Алтай. Однако проект пока так и не удалось реализовать.