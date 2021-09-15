Что такое бустерная доза вакцины от COVID-19 и правда ли, что ревакцинация бесполезна?

Массовая ревакцинация от коронавируса бесполезна, к такому выводам пришли учёные, в числе которых представители Всемирной организации здравоохранения, сообщает Lenta. В статье, опубликованной медицинским журналом The Lancet, также идёт речь о том, что пациентам нельзя вводить бустерные дозы вакцин слишком рано или слишком часто. В противном случае риск "побочек" слишком велик. Что такое бустерные дозы вакцин, почему учёные пришли к выводу о нецелесообразности ревакцинации и о каких побочных эффектах идёт речь, разбираемся в рубрике "Вопрос-ответ".
В России для ревакцинации от коронавируса используются препараты "Спутник V" (два компонента) и "Спутник Лайт" (первый компонент "Спутника V"). Ревакцинацию проходят обычно через шесть месяцев после основного курса вакцинации и выздоровления от COVID-19.
"Хотя преимущества первичной вакцинации против COVID-19 явно перевешивают риски [заражения коронавирусом], могут возникнуть и иные, если бустеры будут широко внедряться слишком рано или слишком часто, особенно с вакцинами, которые могут иметь иммуноопосредованные побочные эффекты", – говорится в статье.
Отметим, авторы статьи сходятся во мнении, что ревакцинация может понадобиться людям с ослабленным иммунитетом, а также тем, у кого не сформировалась защита после основной вакцинации. Вместе с тем они подчёркивают, что если у человека не сформировался иммунитет после первой прививки, то эффекта от бустера тоже может не возникнуть.
Она не исключила, что таким способом ВОЗ пытается реализовать идею о первичной вакцинации жителей бедных стран. Как ранее сообщал amic.ru, в бедных странах сложился дефицит вакцины, а в богатых государствах вакцинация пошла по второму кругу. В связи с этим ВОЗ призвала временно отказаться от ревакцинации от COVID-19 и перенаправить высвободившиеся дозы препараты в бедные страны. Они предложили ввести мораторий на ревакцинацию как минимум до конца сентября, чтобы дать возможность привить не менее 10% населения каждой страны.
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