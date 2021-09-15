Что такое бустерная доза вакцины от COVID-19 и правда ли, что ревакцинация бесполезна?

Массовая ревакцинация от коронавируса бесполезна, к такому выводам пришли учёные, в числе которых представители Всемирной организации здравоохранения, сообщает Lenta. В статье, опубликованной медицинским журналом The Lancet, также идёт речь о том, что пациентам нельзя вводить бустерные дозы вакцин слишком рано или слишком часто. В противном случае риск "побочек" слишком велик. Что такое бустерные дозы вакцин, почему учёные пришли к выводу о нецелесообразности ревакцинации и о каких побочных эффектах идёт речь, разбираемся в рубрике "Вопрос-ответ".

1 Что такое бустерная доза вакцины от COVID-19? Бустерная доза – это дополнительное введение вакцины спустя какое-то время после получения первой дозы препарата. Если говорить о ревакцинации, то тут "бустером" называют очередную дозу вакцины для дополнительного контакта организма с иммунизирующим антигеном. Она предназначена для того, чтобы усилить иммунитет.



В России для ревакцинации от коронавируса используются препараты "Спутник V" (два компонента) и "Спутник Лайт" (первый компонент "Спутника V"). Ревакцинацию проходят обычно через шесть месяцев после основного курса вакцинации и выздоровления от COVID-19.

2 А чем может быть опасна ревакцинация?



"Хотя преимущества первичной вакцинации против COVID-19 явно перевешивают риски [заражения коронавирусом], могут возникнуть и иные, если бустеры будут широко внедряться слишком рано или слишком часто, особенно с вакцинами, которые могут иметь иммуноопосредованные побочные эффекты", – говорится в статье.



Отметим, авторы статьи сходятся во мнении, что ревакцинация может понадобиться людям с ослабленным иммунитетом, а также тем, у кого не сформировалась защита после основной вакцинации. Вместе с тем они подчёркивают, что если у человека не сформировался иммунитет после первой прививки, то эффекта от бустера тоже может не возникнуть. Учёные пришли к выводу, что с массовой ревакцинацией лучше повременить. По мнению авторов исследования, препараты от коронавируса, которые будут слишком часто попадать в организм или преждевременно, могут вызвать побочные эффекты. Так, бустерные дозы мРНК-вакцины (препараты от компаний Pfizer и Moderna) чреваты миокардитом. Вакцины на основе аденовируса ("Спутник V", препарат от AstraZeneca) могут вызвать синдром Гийена – Барре, пишет РБК со ссылкой на заключения медиков."Хотя преимущества первичной вакцинации против COVID-19 явно перевешивают риски [заражения коронавирусом], могут возникнуть и иные, если бустеры будут широко внедряться слишком рано или слишком часто, особенно с вакцинами, которые могут иметь иммуноопосредованные побочные эффекты", – говорится в статье.Отметим, авторы статьи сходятся во мнении, что ревакцинация может понадобиться людям с ослабленным иммунитетом, а также тем, у кого не сформировалась защита после основной вакцинации. Вместе с тем они подчёркивают, что если у человека не сформировался иммунитет после первой прививки, то эффекта от бустера тоже может не возникнуть.