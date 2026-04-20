В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,4 — объявлена эвакуация 20 тысяч человек

На тихоокеанском побережье острова Хоккайдо и севере Хонсю объявили опасность цунами

20 апреля 2026, 16:07, ИА Амител

Главное метеорологическое управление Японии сообщило о мощном землетрясении магнитудой 7,4 на севере крупнейшего японского острова Хонсю. Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане вблизи префектур Аомори и Иватэ. По местной семибалльной шкале интенсивность сейсмической активности достигла отметки 5+, пишет РИА Новости.

В связи с угрозой цунами власти объявили предупреждение для тихоокеанского побережья острова Хоккайдо и северной части Хонсю. В префектуре Иватэ уже зафиксирована первая волна высотой 40 сантиметров — специалисты не исключают, что последующие волны могут быть значительно выше.

Для обеспечения безопасности местные власти инициировали эвакуацию не менее 20 тысяч человек. Стихийное бедствие также спровоцировало перебои в электроснабжении, из‑за чего было приостановлено движение скоростных поездов на линии между Токио и станцией Син‑Аомори.



