На Алтае обсудили, что нужно селу для развития
Аграрии региона сформировали предложения в Народную программу "Единой России"
20 апреля 2026, 16:22, ИА Амител
В селе Контошино Косихинского района на базе крестьянского фермерского хозяйства Анатолия Иванова прошла выездная дискуссия. Встречу провели в рамках подготовки к региональному форуму партии "Единая Россия" "Есть результат!". Там собрались представители власти, депутаты, фермеры и эксперты отрасли. Они обсудили перспективы развития агропромышленного комплекса и сельских территорий, а также подготовили предложения для Народной программы партии на ближайшие пять лет.
Вопросы отрасли
В обсуждении приняли участие министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин, председатель краевого Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных формирований, региональный координатор партийного проекта "Российское село" Никита Кожанов, исполнительный директор Союза КФХ Александр Вайс, а также руководители аграрных предприятий региона.
Сергей Межин представил обзор ситуации в агропромышленной сфере края, обратил внимание на увеличение объемов выпуска сельхозпродукции и подробно ответил на вопросы, которые участники подняли в ходе встречи.
Никита Кожанов отметил, что обсуждение получилось живым и содержательным, потому что затронуло актуальные для села вопросы. По его словам, даже на примере успешных хозяйств видно, что для их дальнейшего развития и сохранения людей на селе нужна комплексная инфраструктура — современные школы, доступная медицина, детские сады, возможности для отдыха и развития. Без этого, подчеркнул он, у сельских территорий не будет устойчивого будущего.
В центре внимания оказалось и расширение каналов сбыта и переработки продукции, поддержки сельхозпроизводителей со стороны государства.
Предложения и решения
Представители отрасли тоже выступили с инициативами. Так, заместитель руководителя КФХ Ю.П. Миллер из Калманского района Игорь Еремин предложил доработать механизмы земельных отношений, чтобы поддержать развитие хозяйств и привлечь в отрасль новых специалистов.
Секретарь реготделения партии "Единая Россия", председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко отметил, что встречи позволяют вести прямой и предметный диалог с аграриями.
«Народная программа формируется не в кабинетах, а на таких площадках, как сегодняшняя. Мы собираем предложения жителей Алтайского края, профессионального сообщества, аграриев — тех, кто ежедневно работает на земле. Именно эти предложения лягут в основу программы на ближайшие пять лет», — подчеркнул Александр Романенко.
И добавил, что после обсуждения на региональном уровне инициативы направят на окружные форумы и съезд партии, где сформируют общероссийскую Народную программу. Именно с ней партия пойдет на выборы и возьмет на себя ответственность за ее выполнение.
Все предложения, которые сформировали участники дискуссии, обобщат и включат в Народную программу партии "Единая Россия".
16:27:14 20-04-2026
дорогу к черемному разбили ! а делать кто будет ?
17:31:00 20-04-2026
Зарплаты низкие!
Для молодежи нет досуга.
У нас в Курье нет никакого строительства!!! Сельская ипотека не подойдет. Дома по цене города, качество как заброшенном селе.
Для детей нет тех возможностей, что в городе.
Узких специалистов не хватает. По любому поводу ездим в город за 300 км.
Никакого производства. Короче,ничего перспективного.
18:15:26 20-04-2026
люди еще нужны
20:25:34 20-04-2026
Гость (18:15:26 20-04-2026) люди еще нужны... В некоторых сëлах
18:57:56 20-04-2026
на селе нужны рабы для работы у фермеров и агрохолдингов.
20:00:14 20-04-2026
Нужно село полность упразднить. Как вид. Оставить одни районные центры. На месте бывших сел и колхозов сделать фермерские центры. Где люди будут работать вахтой. Хватит размножать владельцев земельных папа. Которые на этой земле отродясь не работали или работали в Сов. время. На медицине и образовании будет прекрасно отрадная экономия... Не такие там уж в селе все и хорошие. Так что или статус ИП или само занятого. Фермера или в райцентр. А лучше сразу в райцентр. В СССР между прочим в 60-70 больше половины сел ненужных убрали и почти все хутора.
20:37:48 20-04-2026
Боцик (20:00:14 20-04-2026) Нужно село полность упразднить. Как вид. Оставить одни район... "На 1 января 2026 года в Алтайском крае насчитывается 47 муниципальных районов"------------ Барнаул и 47 райцентров и больше никого, на всю дикую страну - Алтайский край? До оптимизировались.
20:29:38 20-04-2026
А школу в Контошино уже отремонтировали?
08:48:12 21-04-2026
первое что нужно, это разогнать председателей сельсоветов бездельников и ворюг, второе увеличить бюджеты не менее чем в 10 раз, а то на них нельзя да же убрать мусор по всей деревне.
09:23:19 21-04-2026
Гость (08:48:12 21-04-2026) первое что нужно, это разогнать председателей сельсоветов бе... За счет чего увеличить бюджет? Увеличить налоги?
10:26:01 21-04-2026
Психиатр (09:23:19 21-04-2026) За счет чего увеличить бюджет? Увеличить налоги?... За счёт прибыли с продажи природных ресурсов.А то страна самая богатая,а где эти богатства никто не знает.
10:58:59 21-04-2026
Гервандт Бабеич (10:26:01 21-04-2026) За счёт прибыли с продажи природных ресурсов.А то страна сам... Ну с продажи природных ресурсов добывающие компании итак платят налоги и акцизы. Как еще увеличить бюджет? Взять все и поделить, а , осинохрен?
11:14:14 21-04-2026
Внимательный из Б (10:58:59 21-04-2026) Ну с продажи природных ресурсов добывающие компании итак пла... Так вот ,бот.Где эти налоги и кто их платит я ,лично не видел.Как они расходуются и куда всё идёт я тоже не знаю.Как то не та система у нас ,чтобы все было прозрачно и подотчётно.В таком случае ,действительно ,всё взять и поделить.То есть вернуть владение этими всеми богатствами в руки народа ,стране.Тогда,может воров -миллиардников будет поменьше, а народ страны ,наконец,увидит эти богатства.Ферштейн,милейший?
11:28:27 21-04-2026
Гервандт Бабеич (11:14:14 21-04-2026) Так вот ,бот.Где эти налоги и кто их платит я ,лично не виде... Так я так и написал - взять всё и поделить! А то у одного 9 штанов, а другим одеть нечего. Отдыхай мазёво, осинохрен.