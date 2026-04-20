На Алтае обсудили, что нужно селу для развития

Аграрии региона сформировали предложения в Народную программу "Единой России"

20 апреля 2026, 16:22, ИА Амител

Обсуждение Народной программы / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

В селе Контошино Косихинского района на базе крестьянского фермерского хозяйства Анатолия Иванова прошла выездная дискуссия. Встречу провели в рамках подготовки к региональному форуму партии "Единая Россия" "Есть результат!". Там собрались представители власти, депутаты, фермеры и эксперты отрасли. Они обсудили перспективы развития агропромышленного комплекса и сельских территорий, а также подготовили предложения для Народной программы партии на ближайшие пять лет.

Вопросы отрасли

В обсуждении приняли участие министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин, председатель краевого Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных формирований, региональный координатор партийного проекта "Российское село" Никита Кожанов, исполнительный директор Союза КФХ Александр Вайс, а также руководители аграрных предприятий региона.

Сергей Межин представил обзор ситуации в агропромышленной сфере края, обратил внимание на увеличение объемов выпуска сельхозпродукции и подробно ответил на вопросы, которые участники подняли в ходе встречи.

Никита Кожанов отметил, что обсуждение получилось живым и содержательным, потому что затронуло актуальные для села вопросы. По его словам, даже на примере успешных хозяйств видно, что для их дальнейшего развития и сохранения людей на селе нужна комплексная инфраструктура — современные школы, доступная медицина, детские сады, возможности для отдыха и развития. Без этого, подчеркнул он, у сельских территорий не будет устойчивого будущего.

В центре внимания оказалось и расширение каналов сбыта и переработки продукции, поддержки сельхозпроизводителей со стороны государства.

Обсуждение Народной программы / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Предложения и решения

Представители отрасли тоже выступили с инициативами. Так, заместитель руководителя КФХ Ю.П. Миллер из Калманского района Игорь Еремин предложил доработать механизмы земельных отношений, чтобы поддержать развитие хозяйств и привлечь в отрасль новых специалистов.

Секретарь реготделения партии "Единая Россия", председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко отметил, что встречи позволяют вести прямой и предметный диалог с аграриями.

«Народная программа формируется не в кабинетах, а на таких площадках, как сегодняшняя. Мы собираем предложения жителей Алтайского края, профессионального сообщества, аграриев — тех, кто ежедневно работает на земле. Именно эти предложения лягут в основу программы на ближайшие пять лет», — подчеркнул Александр Романенко.

И добавил, что после обсуждения на региональном уровне инициативы направят на окружные форумы и съезд партии, где сформируют общероссийскую Народную программу. Именно с ней партия пойдет на выборы и возьмет на себя ответственность за ее выполнение.

Все предложения, которые сформировали участники дискуссии, обобщат и включат в Народную программу партии "Единая Россия".